Gli esperti assicurano «Ora niente panico, i mercati risaliranno» 

Anche Simone Concas, esperto patrimoniale al lavoro da quasi 15 anni nel capoluogo, non ha dubbi: «La storia ci insegna che questa crisi verrà superata a prescindere dalla durata della guerra. E per molti potrebbe essere persino una grande opportunità se affrontata con abilità. Non solo, l’impennata dell’inflazione e l’aumento dei tassi imposti dalle banche centrali potrebbero paradossalmente rendere più vantaggiosi investimenti sul mercato azionario, rispetto a quelli considerati più prudenti come quelli obbligazionari».

Quasi una psicosi di massa che i consulenti finanziari cercano in tutti i modi di arginare mostrando la fiducia di chi ne ha viste tante. «La crisi russo-ucraina non è la prima e non sarà di certo l’ultima che i mercati finanziari affronteranno – conferma Giorgio Lobina, consulente cagliaritano con oltre trent’anni di esperienza –, nel 2008 ci siamo lasciati alle spalle il fallimento di Lehman Brothers e più recentemente abbiamo anche superato brillantemente la pandemia. In un futuro non ancora precisato oltrepasseremo di sicuro anche questo momento difficile. Basta ricordare che l’unico fattore fondamentale è la lungimiranza dell'investitore e la fiducia che ripone nelle capacità del proprio consulente di portarlo fuori dalle sabbie mobili in un ben determinato arco temporale».

Borse che crollano, mani nei capelli e il terrore che i risparmi di una vita possano andare in fumo in pochi giorni. La paura di un possibile cataclisma finanziario innescato dalla guerra in Ucraina ha contagiato anche i piccoli e grandi investitori dell’Isola.

Borse che crollano, mani nei capelli e il terrore che i risparmi di una vita possano andare in fumo in pochi giorni. La paura di un possibile cataclisma finanziario innescato dalla guerra in Ucraina ha contagiato anche i piccoli e grandi investitori dell’Isola.

I telefoni di istituti bancari e consulenti privati in questi giorni squillano con più insistenza: dall’altro capo del ricevitore imprenditori, pensionati e dipendenti cercano rassicurazioni sul futuro del gruzzolo affidato ai professionisti della finanza, chiedendo soprattutto se sia opportuno incassare subito il capitale prima che sia troppo tardi.

Paure

Quasi una psicosi di massa che i consulenti finanziari cercano in tutti i modi di arginare mostrando la fiducia di chi ne ha viste tante. «La crisi russo-ucraina non è la prima e non sarà di certo l’ultima che i mercati finanziari affronteranno – conferma Giorgio Lobina, consulente cagliaritano con oltre trent’anni di esperienza –, nel 2008 ci siamo lasciati alle spalle il fallimento di Lehman Brothers e più recentemente abbiamo anche superato brillantemente la pandemia. In un futuro non ancora precisato oltrepasseremo di sicuro anche questo momento difficile. Basta ricordare che l’unico fattore fondamentale è la lungimiranza dell'investitore e la fiducia che ripone nelle capacità del proprio consulente di portarlo fuori dalle sabbie mobili in un ben determinato arco temporale».

Anche Simone Concas, esperto patrimoniale al lavoro da quasi 15 anni nel capoluogo, non ha dubbi: «La storia ci insegna che questa crisi verrà superata a prescindere dalla durata della guerra. E per molti potrebbe essere persino una grande opportunità se affrontata con abilità. Non solo, l’impennata dell’inflazione e l’aumento dei tassi imposti dalle banche centrali potrebbero paradossalmente rendere più vantaggiosi investimenti sul mercato azionario, rispetto a quelli considerati più prudenti come quelli obbligazionari».

Sangue freddo

Insomma, la parola d’ordine condivisa dagli addetti ai lavori è “calma e sangue freddo”. «È il momento di non farsi prendere dalla smania di liquidare gli investimenti e aspettare che tutto passi», spiega Federico Cinus, private banker per imprese e famiglie. «Il panico porta infatti a decisioni sbagliate, spesso dettate da un’educazione finanziaria carente e dal terrore di incassare perdite pesanti nel breve periodo. In realtà la situazione che viviamo non è inedita e potrebbe persino rivelarsi, come già successo in passato, ideale per nuovi investimenti. Tutto sta nella competenza del consulente nel fare le mosse giuste al momento giusto diversificando gli investimenti per renderli più sicuri».

Tra le file di chi tira il freno alle paure dei risparmiatori sardi c’è anche Aldo Pavan, presidente della Banca di Cagliari. «La prima rassicurazione è d’obbligo: i conti bancari dei sardi non sono in pericolo – dice il manager – , ci sono invece forti cali del mercato azionario, ai quali però non devono certo seguire vendite improvvise per cercare di salvare il salvabile. La perdite in questo caso sarebbero infatti definitive, mentre attendendo tempi migliori crescerebbero le possibilità di recuperarle. Inoltre, il sistema bancario europeo in questi anni ha dimostrato una solidità granitica che deve lasciare tranquilli anche i risparmiatori sardi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata