Gli esattori dei baby spacciatori 

Il metodo per recuperare i soldi era più efficace di quello di un qualunque esattore delle tasse. E se i clienti dei baby pusher di Nuoro erano in ritardo nei pagamenti, talvolta anche per piccole quantità di denaro, ecco che arrivavano le minacce dei genitori: «Vengo lì e ti prendo a schiaffi». L’operazione della Polizia di Nuoro, che ha eseguito ieri cinque misure cautelari (emesse dal gip di Nuoro, Teresa Castagna) ha portato alla luce un contesto sociale in cui i giovanissimi erano in grado di entrare in contatto con molta facilità con gli adulti che già da molto tempo erano dediti all’attività di spaccio e al consumo della droga. Criminalità e disagio educativo in questo caso si sommavano.

I baby pusher

È lo spaccato che emerge dall’operazione della Squadra mobile: dopo la prima parte delle indagini, che due settimane fa avevano portato all’esecuzione di 12 misure cautelari nei confronti di altrettanti ragazzini (in quel caso emesse dal Tribunale dei minori di Sassari) ieri si è passati a quelli che gli agenti considerano gli esattori della banda. Le misure cautelari fanno parte dello stesso filone d’indagine, che ha svelato come anche a Nuoro i minori gestiscono un fiorente spaccio. Ma solo in un caso il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso di un giovane, facendo cadere la misura cautelare eseguita dalla Polizia.

Le misure

Le ipotesi di reato formulate della Procura di Nuoro, tirando le somme dell’attività investigativa, sono quelle di detenzione, spaccio di marijuana ed estorsione. Le misure eseguite nelle ultime ore complessivamente sono cinque. Su ordine del Gip, la polizia ha posto agli arresti domiciliari Sandro Gregu, 46 anni di Nuoro, e ha imposto l’obbligo di dimora a Francesco Floris, 37 anni di Irgoli. L’obbligo di firma è stato applicato anche a Tiziano Noli, 21 anni di Orani, Francesco Capelli e Maria Caterina Gallisai, rispettivamente di 22 e 21 anni entrambi di Nuoro. Oggi per loro è stato fissata l’udienza di convalida. Indagati a piede libero, invece, Armando Cossu, 57 anni, di Orani, Matteo Cuccu, 22 anni di Nuoro, Flavio Mastio, 26 anni di Galtellì, Luca Mulas, 23 anni di Oliena, Francesca Romana e Giada Pippa, di 34 e 43 anni di Nuoro, Mauro Sanna, 25 anni di Fonni, Alessandro Spiga, 25 anni di Nuoro, Ilaria e Luca Zara di 19 e 41 anni, di Nuoro, difesi dagli avvocati Sebastiano Costa, Dionigi Porcu, Margherita Baragliu, Maria Assunta Argiolas, Milena Patteri, Adriano Catte, Paolo Tuffu e Annamaria Musio.

A scuola di spaccio

Quello che emerge dall’indagine è un contesto preoccupante, dove i giovani spacciatori erano affiancati da soggetti più grandi, a volte pregiudicati, e avvezzi all’attività delinquenziale e incaricati a recuperare con feroce determinazione i debiti dello spaccio. Insomma, un sodalizio “vincente” su un mercato fiorente che pesca tra giovanissimi sempre meno impegnati nello studio o nello sport e molto più interessati ad alcol e droga e a dar vita a scorribande con risse e violenze. Una vera scuola del crimine, dove ad insegnare c’era anche qualche papà.

I grandi all’opera

Quando i giovani spacciatori erano in difficoltà, secondo la polizia, intervenivano i grandi. Le minacce per recuperare i soldi dovuti al figlio, sarebbero state accertate in una intercettazione tra padre e figlio, che gestivano insieme gli affari. In un’altra circostanza, invece, gli adulti sarebbero intervenuti per convincere un padre a riconsegnare la droga a un baby pusher, che l’uomo aveva sequestrato alla figlia e che lei non aveva pagato.

