Gli equilibri del Ragnedda bis 

Il Consiglio comunale, il primo del Ragnedda bis, è stato convocato per lunedì 27 giugno, alle ore 18. Oltre alla convalida degli eletti e al suo giuramento, l’ordine del giorno prevede tra l’altro la presa d’atto della nomina della Giunta. Nella riunione di maggioranza di questo pomeriggio alle 15 tuttavia, Roberto Ragnedda potrebbe già comunicare i nomi dei componenti la squadra di governo, sia nella parte assessoriale che in quella dei delegati. Sono frenetiche, in questi ultimi giorni, le consultazioni, con qualche sfumatura anche di nervosismo. «L’idea è di garantire a tutti un giusto ruolo per lavorare assieme in modo efficace, proficuo e rilanciare il territorio», aveva dichiarato Ragnedda qualche giorno fa.

Gli equilibri

In effetti, sembra essere stato più facile per lui, vincere queste elezioni, nonostante le difficoltà rappresentate dal quorum da raggiungere, essendo stata presentata un’unica lista, piuttosto che varare la Giunta. Anche perché, la lista scesa in campo in maniera coesa durante la campagna elettorale, racchiude in sé diverse componenti, ora in attesa di “gratificazioni”. Il problema però è che ci siano disponibili soltanto cinque posti da assessore. E non tutti, tra i vecchi e i nuovi eletti, potrebbero accettare di buon grado semplici deleghe, senza una sedia in Giunta e senza indennità.

I nomi

È indubbio ormai come il criterio delle preferenze ottenute, indicato in prima battuta dal sindaco, non sia applicabile sic et simpliciter: ci sono infatti da tenere presenti le esigenze relative alle rappresentanze di genere e quelle delle frazioni.