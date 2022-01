«Gli edifici storici cadono a pezzi» 

Indica l’ex dopolavoro dell’ex casa del fascio, dimenticato e fatiscente. Poi lancia un appello per salvare gli edifici storici di Bacu Abis. Chiede tempi di intervento ristretti il consigliere comunale Sandro Mereu per salvaguardare le vecchie strutture che si affacciano sulla piazza Santa Barbara, alcuni tra gli edifici più rappresentativi dell’architettura razionalista a Carbonia. La loro costruzione risale al 1936. «Non c’è altro tempo da perdere, serve ridare dignità a questi edifici storici – spiega Sandro Mereu – ormai le infiltrazioni rischiano di dare il colpo finale alla struttura, il pericolo che il tetto crolli è concreto. Gli altri stabili del complesso non se la passano meglio. In più c'è da capire di chi è la proprietà dell’immobile».

Mistero sulla proprietà

Prima di poter fare qualsiasi progetto di riqualificazione c’è da dirimere una questione non da poco, ossia capire di chi sia proprietà dell’immobile. In un documento della Regione datato giugno 1987 si stabilisce il passaggio di tutti gli ex dopolavoro Enal al Comune di Carbonia (compresi i locali dell’attuale consiglio comunale) per la cifra simbolica di 1.000 lire. Ma qualcosa è evidentemente andato storto. Attualmente gli stabili di Bacu Abis risultano in parte di proprietà della società Fintecna Spa (ex Ligestra) e in parte della Regione Sardegna, e nulla risulta in capo al Comune di Carbonia: «Prendiamo in carico la segnalazione del consigliere Mereu – dice il sindaco Pietro Morittu – il tema della proprietà è una questione importante da sciogliere con urgenza. Serve però essere onesti e dire che al momento il Comune non potrà farsi carico economicamente di questi lavori. Bisognerà ragionare su un progetto di finanziamento delle opere».

I lavori nel 2003

Nel 2003 venne eseguito un primo lotto di lavori per il recupero del teatro ex Enal e della piazza Santa Barbara: «I fondi a nostra disposizione non furono certamente illimitati – dice l’ex sindaco Tore Cherchi – ma imbastimmo un’idea sul futuro della frazione anche verso uno sviluppo turistico ricettivo che si potrebbe rivalutare». Bacu Abis rappresenta infatti il punto più vicino al mare dell’intero territorio di Carbonia, ma risulta avere un’offerta ricettiva assolutamente limitata.