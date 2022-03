Gli autotrasportatori lasciano i porti 

Sarà anche triste dirsi addio, come hanno fatto gli autotrasportatori che presidiavano da sei giorni i porti di Cagliari e Porto Torres, e che ieri hanno smobilitato. Ha resistito per qualche ora in più il presidio a Olbia, ma in tarda serata è finito tutto anche lì. Ma se quest’addio dovesse poi rivelarsi un arrivederci - se cioè il prezzo del carburante dovesse aumentare ancora -, la questione si farebbe assai seria e la lotta di imprese, padroncini e autisti assumerebbe altri toni. I 25 centesimi di “sconto” sui carburanti decisi l’altra sera dal Governo, hanno avuto la forza non di fare contento il mondo dell’autotrasporto, ma quantomeno per convincerlo a desistere dai bivacchi davanti ai quattro porti: a Cagliari, oltre che in quello di via Roma, c’era un presidio anche al Porto canale.

Protesta faticosa

Sei giorni pesanti per tutti: per chi attendeva approvvigionamenti (a eccezione di alimentari, farmaci e prodotti sanitari nonché materiali pericolosi, che i manifestanti hanno sempre lasciato passare), pesanti per polizia e carabinieri ormai “di stanza” nei porti, pesanti anche per gli autotrasportatori e le rappresentanze del Movimento pastori sardi, parte attiva nella protesta contro la speculazione sui carburanti di cui il conflitto russo-ucraino è stato eccellente pretesto. Ma non si poteva continuare così e infatti il dirigente della Squadra mobile cagliaritana Fabrizio Mustaro, che per sei giorni ha trattato e gestito la protesta nei porti di Cagliari, verso le 10 di mattina chiama a raccolta i manifestanti: «Vi abbiamo garantito il diritto di protestare, vi siete accampati su questo piazzale e avete causato disagi. Siete riusciti a farvi sentire, il Governo è intervenuto e ora, dopo sei giorni, è il momento di tornare alla normalità».

L’abbandono

Il dibattito fra gli autotrasportatori è stato duro, trovare la sintesi fra l’ala oltranzista e quella più riflessiva (quest’ultima, era la grande maggioranza) ha richiesto tempo e qualche lacerazione, anche se già in occasione dell’arrivo del traghetto Grimaldi da Civitavecchia a Cagliari, ieri mattina, i manifestanti avevano lasciato sbarcare e imbarcare tutti i mezzi pesanti, senza nemmeno rallentarli. E alle 13, l’epilogo: tutti a casa, oppure a Chilivani per il raduno della sera, con l’intesa di interrompere la protesta al porto proprio grazie ai 25 centesimi di accise in meno per ogni litro di carburante decisi dal Governo. Non riporta il gasolio alle quotazioni di poche settimane fa, cioè a prima che la guerra in Ucraina fornisse il pretesto per la speculazione sui carburanti, ma non sono neanche “bruscolini”: considerato che una motrice con rimorchio con un litro di gasolio fa tre chilometri, il risparmio comunque c’è. Sarà pure un risparmio su un aumento più corposo del carburante, ma di fatto è pur meglio. Di questi tempi, poi.