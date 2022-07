Gli asini per curare la disabilità mentale 

Bisogna tornare indietro a quattro anni fa, quando don Angelo Pittau, fondatore della comunità Betania e coideatore del progetto Bet-ono, da sempre incline all'utilizzo degli asini a scopo terapeutico, ha dotato la comunità San Michele in località Pimpisu di una ventina di asini sardi. Alcuni poi sono stati poi portati alla comunità Betania: «L’idea era quella di farne una linea che potesse curare soprattutto le malattie mentali con questa tecnica sempre più adoperata», spiega don Pittau. Ora sono otto gli asinelli in comunità, una quarantina in totale se si considerano anche quelli della San Michele, e sono gli ospiti a prendersene cura.

Sono nati tre asinelli di pura razza sarda nella comunità protetta per disabili psichici “Betania”: Aldo, Giovanna e Giacomo aiuteranno a prendersi cura degli ospiti che sono nel bel mezzo del loro percorso. I nuovi nati, venuti al mondo in una tra le più fertili zone dell’agro guspinese, in località Terramaistus, stanno benone. Alla nascita, Aldo e Giacomo hanno pesato una decina di chili, mentre Giovanna nove, per un’altezza al garrese tra i 50 e 60 centimetri. «I piccoli asini daranno sicuramente un importante contributo agli ospiti», dice Manuel Manca, responsabile del progetto Bet-ono: un mix tra onoterapia e agricoltura solidale.

Animali adatti

Gli asinelli di razza sarda si prestano bene all’onoterapia, quella pet therapy in cui il ruolo nella mediazione è svolto con l’asino e che si è rivelata un efficace rimedio per il trattamento di sindromi e disturbi legati alla sfera emotivo-affettiva, psicologica, sensoriale e motoria. «Questa razza è particolarmente mansueta e adatta alla pet teraphy: storicamente questi sono asini stati dei compagni di lavoro insostituibili per l’uomo in agricoltura», spiega Manca. I neonati entreranno presto nel progetto che punta aumentare la mobilità e l’indipendenza delle persone agendo sulle loro condizioni psichico-fisiche, affettive e sociali mediante gli stimoli che questi quadrupedi sensibili riescono a dare grazie alle grandi forti capacità espressive che possiedono.

La storia

Bisogna tornare indietro a quattro anni fa, quando don Angelo Pittau, fondatore della comunità Betania e coideatore del progetto Bet-ono, da sempre incline all'utilizzo degli asini a scopo terapeutico, ha dotato la comunità San Michele in località Pimpisu di una ventina di asini sardi. Alcuni poi sono stati poi portati alla comunità Betania: «L’idea era quella di farne una linea che potesse curare soprattutto le malattie mentali con questa tecnica sempre più adoperata», spiega don Pittau. Ora sono otto gli asinelli in comunità, una quarantina in totale se si considerano anche quelli della San Michele, e sono gli ospiti a prendersene cura.

Gli ospiti

La comunità Betania si occupa di pazienti che arrivano dai centri di salute mentali e ne ospita 15: è riconosciuta come comunità terapeutica di primo livello (gerarchicamente le sta sopra solo la Rems di Capoterra che si occupa di casi più gravi). Betania ha una cinquantina di dipendenti tra educatori, infermieri, oss, fattori, operai generici. Il progetto è stato finanziato dal Gal Linas Campidano con 70 mila euro. «A un anno dal via i risultati sono ottimi - racconta Manca - ed è affascinante vedere la relazione che si instaura tra l’animale e le persone, in uno scambio reciproco e amorevole che culmina in nuovi stimoli e migliora l’autostima».

Il futuro

Ora il progetto passa alla fase successiva, quella dell’autosostentamento. Sono state create le condizioni perché la comunità continui con i propri mezzi. Le due recenti assunzioni si occuperanno dell’agricoltura sociale. «Un sogno che continuiamo a portare avanti, i ragazzi sono molto contenti, alcuni ne vogliono fare lo scopo del loro inserimento», conclude don Pittau.

