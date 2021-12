Gli aperitivi rilanciano il mercato 

Buona la prima: l’idea di unire gli acquisti delle feste alla musica e alle aperture pomeridiane è stata un successo, e così al mercato civico di piazza Dessì già si pensa al futuro, quando questi appuntamenti potrebbero diventare una piacevole abitudine.

“Su rinfriscu de Paschixedda”, organizzato dall’associazione Eida insieme al consorzio Sa Perda Mulla ha portato una ventata di allegria in un mercato che negli ultimi anni ha dovuto sopportare diversi disagi e ha fatto aumentare i clienti tra i box.

Le vendite

«Nei giorni che precedono il Natale le vendite sono sempre andate bene», spiega Francesco Trincas, dietro il suo banco del pesce, «questa volta sono state aiutate anche da questa iniziativa».

Chi comprava tra i box ha ricevuto in omaggio un caffè o un aperitivo. Tra questi Piero Puggioni, che approva: «È grazie a questi appuntamenti che i commercianti si fanno conoscere e conquistano nuovi clienti».

Anche gli operatori del mercato si sono vestiti a tema con cappelli colorati e cerchietti di stelle, per ricreare l’atmosfera natalizia. «Questa iniziativa serve ad attirare la clientela», commenta Gianluca Putzu, del box “polleria”, «gli affari non vanno male, con tutti i rincari che ci sono stati molti ripiegano sul pollo, che resta la carne più economica».

Il borsino

E se il pollo viene venduto a 6,90 euro al chilo e il cappone a 10,80, indubbiamente il resto dei generi alimentari ha subito rincari non indifferenti. L’agnello è a 13 euro al chilo, maialetto e capretto a 17. E poi c’è il pescato: i gamberoni rossi di prima scelta a 80 euro, le anguille a 17,80, il polpo a 17, le sogliole a 27,90, il granchio a 14,90 e il salmone a 13,90. «Purtroppo sono aumentati tutti i prezzi», dice Davide Tiddia, dalla sua macelleria, «ma maialetto e capretto nella settimana di Natale si vendono sempre. E poi quest’iniziativa ha reso l’ambiente più vivo».

Anche la presidente del Consorzio Sa Perda Mulla, Ilva Loche, è entusiasta: «L’esperimento è riuscito» dice, «siamo contenti di come sono andate le cose e questo è un buon punto di partenza per il futuro. Anche io sto lavorando bene, affettati e formaggi non possono mancare nei giorni di festa».

Tra i box ci sono tante mamme con i bambini, accorse per l’animazione con palloncini e Babbi Natale e tanti clienti nei box per la spesa dell’ultimo minuto. «Quest’anno staremo a casa e in pochi», racconta Paola Dessì, «al maialetto non rinunciamo, ma basta farsi furbi. Anziché comprarlo in questi giorni, l’ho preso qualche tempo fa e l’ho messo in freezer». Alessia Barbarossa aggiunge: «Ora il mercato è più vivo. Dovrebbero organizzare più spesso queste iniziative. Io ho comprato il polpo, certo a 17 euro al chilo è caro ma in certe occasioni si può fare. Cerchiamo di rendere questo Natale ancora segnato dal Covid un po’ più allegro».

