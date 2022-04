Gli anziani traslocano in hotel 

I 50 ospiti del centro anziani di Alghero hanno già le valige pronte per lasciare l’Ostello della Gioventù di Fertilia e andare a occupare le camere con terrazzo del Green Hotel. E altrettanti profughi ucraini sarebbero pronti a dare il cambio: la notizia non è stata ancora ufficializzata ma è una possibilità che si sta vagliando per dare una risposta alle esigenze di accoglienza.

In centro

Il Comune ha preso in affitto per gli anziani due palazzine del complesso di viale della Resistenza, individuato tramite avviso pubblico, e ai primi di maggio potrà essere possibile effettuare il trasloco. Un salto di qualità per gli ospiti che dal 2018 si trovano in una struttura nata per un turismo giovane, composta da sei unità da 220 metri quadrati ciascuna, più un corpo centrale da 400 metri quadrati.L’Ostello è fuori città, vicino alle spiagge. L’albergo scelto, invece, si trova proprio a due passi dallo storico centro residenziale anziani “Simon Mossa” che sarà presto oggetto di ristrutturazione con gli otto milioni di euro ricevuti dalla Rete Metropolitana. Ma il restyling si prevede lungo e complicato. L'Amministrazione ha già pronta la progettazione preliminare e ora si sta lavorando a quella definitiva. Come proposto dal sindaco Mario Conoci, il nuovo centro si chiamerà “Residenza Antoni Simon Mossa”, in memoria dell'illustre architetto che lo disegnò tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60.

Struttura moderna

Il complesso tornerà a svolgere le funzioni per le quali era stato progettato e diventerà un nuovo e moderno centro, adeguato alle normative vigenti, mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale. «L’obiettivo principale resta recuperare il vecchio Cra. Non perderà la sua destinazione. Il recupero però richiederà qualche anno - avverte Conoci – e non potevamo lasciare gli anziani in un Ostello inadeguato alle loro necessità. Abbiamo trovato il Green Hotel con il quale riusciamo a offrire più posti».