Gli angeli del Covid, così la Croce Rossa sfama 6mila indigenti 

Una bottiglia d’olio, la farina e i succhi di frutta. Poi la pasta, il riso, i pomodori pelati, il latte e lo zucchero. Al centro della Croce Rossa di Cagliari di viale Merello il turno del servizio di distribuzione viveri e vestiario agli oltre seimila assistiti comincia alle 9. Ci sono uomini, donne, famiglie con figli. Arrivano, ritirano la spesa, ringraziano e tornano a casa (chi ce l’ha). Sul lato opposto del piazzale, davanti al salone principale, spuntano cinque “sorelle”, le crocerossine, e un medico che effettuano gratis i tamponi anti-Covid. Altri volontari, invece, caricano le auto con la spesa e i farmaci e partono per le consegnarle a chi è in quarantena o, per varie ragioni, impossibilitato a uscire.

La giornata

Sembra un sabato qualunque nella sede del comitato provinciale. Invece è la giornata mondiale della Croce Rossa che riconosce il lavoro e il sacrificio dei volontari (quasi 700 a Cagliari) in prima linea nella lotta alla pandemia e in tutte le altre attività. «In questo momento abbiamo deciso di festeggiare sul campo, portando avanti tutte le nostre azioni», spiega Fernanda Loche, presidente Croce Rossa Cagliari. D’altronde, sui social la festa ha l’hastag #Inarrestabili. Perché inarrestabile è stato, dall’inizio della pandemia, l’operato dei volontari su tutti i fronti, riuscendo a dare risposta alle conseguenze economiche del virus attraverso un sostegno diretto e concreto alle famiglie, nel fornire supporto alle persone vulnerabili, nel dare anche sostegno psicologico. Al riguardo, «sta per partire un progetto, Dalio, che ci permetterà di fare telemedicina e telesoccorso. Intercettiamo i bisogni e indirizziamo le persone ai vari servizi sociali o sanitari senza sostituirci alle competenti istituzioni», spiega la presidente.

A domicilio

A metà mattina una squadra di due volontari carica in un furgone viveri e medicinali e parte verso Pirri. Ad attenderli, sul portoncino di casa una donna sulla cinquantina con il più piccolo dei quattro figli. «Si tratta di un intervento di emergenza per una famiglia con quattro figli in isolamento per un contagio che per la prima volta ha richiesto l’assistenza», spiega Valentino Cocco, da 41 anni volontario in Croce Rossa. Nessuno dei volontari entra, le buste vengono lasciate sul piane pianerottolo. Regole Covid. «Grazie, grazie davvero», dice la donna. «Siete degli angeli». «Ogni volta è così, con quel grazie si rinnova il senso del nostro fare volontariato», dice Valentino.

I senza fissa dimora

Alle 19 comincia l’ultimo servizio della giornata: l’assistenza alle persone senza fissa dimora. Cinque volontari salgono su un ambulanza e cominciano un giro per città, fino a mezzanotte: vanno sotto il Consiglio regionale, sotto il ponte in viale Marconi, in via Dante, in via Roma. Chi vive senza fissa dimora è sempre un ex qualcosa, un impiegato, un operaio, un marito, finito sulla strada per le avversità della vita. «È un servizio molto importante», dice Giorgio Tinti, 75 anni, volontario di lungo corso e “papà” del servizio. È lui, infatti, il primo volontario ad aver proposto, 17 anni fa, il progetto alla Croce Rossa. «Facevo volontariato nel 118 e vedevo spesso queste persone, un giorno ho cominciato a uscire la notte per incontrarli. Un giorno, due, poi tre, finché le uscite sporadiche sono diventate un servizio strutturato».

I tamponi

Sabato prossimo, grazie a un finanziamento dell’Europa, in piazza Matteotti la Croce Rossa aprirà l’hub per i tamponi: fino a settembre, chiunque potrà effettuare un tampone rapido gratuito. All’inaugurazione sarà presente anche il sindaco Paolo Truzzu che ha esposto la bandiera della Croce Rossa a Palazzo Bacaredda in segno di riconoscimento del lavoro dei volontari.

