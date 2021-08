Gli “angeli” che vigilano su spiagge e mare 

Vigilano sulla sicurezza delle spiagge quartesi, pronti a intervenire in caso di bagnanti in difficoltà, potendo contare su attrezzature all’avanguardia, mezzi, defibrillatori e postazioni per lanciare l’allarme.

Sono quaranta fra bagnini e sommozzatori che anche quest’anno presidiano tutto il litorale quartese dal Poetto, al Margine Rosso, sino a Flumini e Kal’e Moru. Ma che si spingono anche oltre il confine comunale di Quartu, arrivando a Solanas e Genn’e Mari (territorio di Sinnai), Cannesisa e Baccu Mandara (Maracalagonis), Costa Rei e San Giovanni (Muravera). Un territorio vastissimo, frequentato non solo dalle famiglie sarde ma anche da tanti turisti soprattutto italiani.

La task force

A garantire il servizio, grazie a una convenzione stipulata con l’amministrazione comunale, sono gli specialisti del Club Sub Sinnai che in tanti anni di attività hanno messo in piedi una vera e propria task force formata da venti operatori di salvamento a mare (cioè bagnini), altrettanti sommozzatori e numerosi natanti. In ogni postazione sono sempre presenti almeno due bagnini, che diventano quattro a Solanas e Costa Rei.

Il presidente

«Stiamo facendo uno sforzo notevole – dice Paride Cardia, presidente del Club -. In ogni postazione, abbiamo il defibrillatore sempre pronto per l’emergenza. Abbiamo a disposizione anche i medici che hanno formato il personale. In alcune spiagge sono state piazzate a distanza di 250 metri di distanza l’una dall’altro le colonnine per la segnalazione di ogni emergenza. Ogni colonnina è dotata di due pulsanti: uno per segnalare la necessità di intervento a mare, l’altro per segnalare eventuali incendi. Dalla nostra torretta giriamo subito l’allarme a chi di competenza: vigili del fuoco, Masise, Vab e le altre associazioni di volontariato di Quartu. Un apparato insomma sofisticato che garantisce immediatezza».

Territorio vasto

Sino a due anni fa, col Club sub Sinnai ha collaborato anche la Misericordia di Firenze con al seguito anche medici e infermieri. Col Covid, questa collaborazione si è però interrotta, con la speranza di un rilancio non appena le condizioni lo consentiranno. Ma l’associazione non si è tirata indietro e ha garantito una squadra adeguata e soprattutto qualificata, con i suoi uomini che si portano dietro anni di esperienza, di preparazione medico-sanitaria sempre importante quando c’è la necessità di fare i soccorsi a mare. «Copriamo un litorale vastissimo, tutti i giorni popolato da migliaia di turisti e villeggianti – dice il presidente Cardia – è molto impegnativo ma siamo preparati».

L’associazione

E d’altronde il club sub Sinnai è dal 1977 la prima scuola subacquea della Sardegna. Affiliata ad una delle più prestigiose federazioni italiane di pesca e attività subacquea (F.I.P.S.A.S.) si occupa di didattica, protezione civile, apnea, fotografia subacquea, patenti nautiche, corsi per bambini e attività correlate. Ha già formato centinaia di sommozzatori che ogni anno decidono di aprire i loro orizzonti alla scoperta di un mondo per tanti ancora ignoto, con l’associazione che mira principalmente a trasmettere il rispetto per l’ambiente e la sicurezza. Ma soprattutto in estate sono una garanzia per i frequentatori delle spiagge che anche quest’anno sono affollate, nonostante il Covid-19 continui a influire negativamente e sul litorale quartese i turisti stranieri siano quasi scomparsi. Tanto che in questi giorni si registra il tutto esaurito, non solo il sabato e la domenica.

