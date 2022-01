Gli alunni diventano guide artistiche 

Al termine di questo percorso, articolato in tre giornate, gli studenti diventeranno provetti “Art promoter” e potranno trasmettere quello che hanno imparato ai visitatori della mostra, all’interno di apposite visite guidate in programma nei fine settimana.

Il progetto è dell’assessorato comunale alla Pubblica istruzione in collaborazione con la direzione artistica del Museo Maggma, partner dell’iniziativa. Il percorso degli studenti è iniziato con una lezione introduttiva in aula mentre da ieri ha preso il via un corso operativo nell’ex convento, che ripercorre le tappe del percorso espositivo ed approfondisce gli aspetti storici ed artistici utili a perfezionare le loro conoscenze, sotto la guida del direttore artistico della mostra, Walter Marchionni.

Gli studenti dell’istituto tecnico Levi di Pitz’e Serra diventano “Art promoter”, promotori dell’arte, in occasione della mostra “Los Proverbios” dedicata al maestro spagnolo Francisco Goya, in esposizione all’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari fino al 31 gennaio.

L’obiettivo

I ragazzi potranno poi cimentarsi sui diversi canali dei socialnetwork e all’interno del progetto “Web Radio”, già attivo all’interno della scuola.

«Con la mostra su Goya», dice il sindaco Graziano Milia, «Quartu entra ufficialmente nel circuito dei grandi eventi di livello regionale. Il nostro intento è innescare un percorso virtuoso di crescita e di attrazione di idee, di energie e di saperi, mettendoli a disposizione dei nostri concittadini e soprattutto dei nostri giovani». L’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta aggiunge: «Siamo felicissimi di sperimentare una sinergia nuova e originale con le scuole cittadine, in un percorso di crescita reciproco e comune, che sono convinta ci porterà lontano».

L’esperimento

Si chiama invece “Connessioni digitali”, il progetto realizzato da Save the Children con la collaborazione e supervisione scientifica del Cremit (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media, all’innovazione e alla tecnologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e della Cooperativa sociale Edi onlus, a cui partecipa l’istituto comprensivo 3. Lo scopo è contrastare la povertà digitale, che va di pari passo con la mancanza di opportunità per apprendere, ma anche di sperimentare e sviluppare talenti e aspirazioni e guidare i ragazzi per trasformarli in cittadini digitali attivi e in grado di saper usare in maniera consapevole, etica e responsabile tutte le potenzialità che offre la rete. Nella scuola media di via Portogallo sarà allestita una redazione che diventerà un laboratorio incentrato sulle “notizie” e i ragazzi potranno concentrarsi sui diritti e sulle problematiche del territorio e dell’ambiente in cui vivono. «Il percorso durerà due anni scolastici», spiega la professoressa Manola Murgia,«e accompagnerà gli studenti dalla seconda alla terza media».

