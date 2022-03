Gli aiuti per l’export vanno al Nord 

A sollevarlo è Confapi (associazione di piccole e medie imprese), per un motivo molto semplice. «Il fondo 394 è uno strumento che in sé e per sé va bene ed è importante al fine del supporto delle nostre imprese sui mercati internazionali», premette Sandro Atzori, responsabile ufficio internazionalizzazione e cooperazione di Confapi Sardegna. «Il problema è che questo strumento, in termini di ricadute delle risorse, ha mostrato molti limiti per le nostre piccole imprese, a vantaggio delle grandi aziende del Nord che, più avvezze a questi processi di internazionalizzazione, hanno assorbito gran parte del fondo». Non si conosce ancora il numero delle domande inviate dall’Isola ma le associazioni imprenditoriali fanno presente le difficoltà con cui si scontrano le pmi sarde, per le quali il fondo 394 può essere un valido sostegno per poter partecipare a fiere e mostre.

Gestito da Simest in convenzione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il fondo – dotato inizialmente di 1,2 miliardi di euro – ha ancora a disposizione 360 milioni per le Pmi proiettate verso i mercati esteri. Un fondo che finanzia tre misure: la transizione digitale ed ecologica delle piccole e medie imprese con vocazione internazionale, la partecipazione a fiere e mostre internazionali (che rappresenta la linea di finanziamento più richiesta), anche in Italia e, infine, sviluppo del commercio elettronico delle Pmi nei Paesi stranieri. Meno richieste per studi di fattibilità, assistenza tecnica e per il Temporary export manager, figura importante nel percorso delle Pmi che si affacciano su mercati stranieri.

Ci sono ancora 360 milioni di euro per gli investimenti delle piccole e medie imprese a vocazione internazionale. È la cifra ancora disponibile sul Fondo 394-Pnrr finanziato dall’Ue tramite il piano NextGenerationEU: finora (dati gennaio 2022) sono state presentate 6.500 domande ed erogato quasi 1 miliardo. È ancora possibile però approfittare di questo canale, grazie alla proroga al 31 maggio che rimette in gara le aziende, anche quelle sarde, che finora non hanno centrato l’obiettivo. In particolare il Sud ha un’agevolazione doppia, con un contributo a fondo perduto del 40 per cento.

Ci sono ancora 360 milioni di euro per gli investimenti delle piccole e medie imprese a vocazione internazionale. È la cifra ancora disponibile sul Fondo 394-Pnrr finanziato dall’Ue tramite il piano NextGenerationEU: finora (dati gennaio 2022) sono state presentate 6.500 domande ed erogato quasi 1 miliardo. È ancora possibile però approfittare di questo canale, grazie alla proroga al 31 maggio che rimette in gara le aziende, anche quelle sarde, che finora non hanno centrato l’obiettivo. In particolare il Sud ha un’agevolazione doppia, con un contributo a fondo perduto del 40 per cento.

Lo strumento

Gestito da Simest in convenzione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il fondo – dotato inizialmente di 1,2 miliardi di euro – ha ancora a disposizione 360 milioni per le Pmi proiettate verso i mercati esteri. Un fondo che finanzia tre misure: la transizione digitale ed ecologica delle piccole e medie imprese con vocazione internazionale, la partecipazione a fiere e mostre internazionali (che rappresenta la linea di finanziamento più richiesta), anche in Italia e, infine, sviluppo del commercio elettronico delle Pmi nei Paesi stranieri. Meno richieste per studi di fattibilità, assistenza tecnica e per il Temporary export manager, figura importante nel percorso delle Pmi che si affacciano su mercati stranieri.

Il caso Sardegna

A sollevarlo è Confapi (associazione di piccole e medie imprese), per un motivo molto semplice. «Il fondo 394 è uno strumento che in sé e per sé va bene ed è importante al fine del supporto delle nostre imprese sui mercati internazionali», premette Sandro Atzori, responsabile ufficio internazionalizzazione e cooperazione di Confapi Sardegna. «Il problema è che questo strumento, in termini di ricadute delle risorse, ha mostrato molti limiti per le nostre piccole imprese, a vantaggio delle grandi aziende del Nord che, più avvezze a questi processi di internazionalizzazione, hanno assorbito gran parte del fondo». Non si conosce ancora il numero delle domande inviate dall’Isola ma le associazioni imprenditoriali fanno presente le difficoltà con cui si scontrano le pmi sarde, per le quali il fondo 394 può essere un valido sostegno per poter partecipare a fiere e mostre.

Il piano per le Pmi

Per Confapi «le imprese sarde hanno ancora bisogno di metabolizzare la necessità di un percorso strutturato verso l’internazionalizzazione e soprattutto di essere affiancate e accompagnate. Perciò – aggiunge Atzori – è importante una figura come il Temporary Export Manager ma le stesse associazioni di categoria possono favorire aggregazioni perché le imprese da sole sono troppo piccole e non riescono a utilizzare le opportunità finanziarie del fondo ma messe insieme fanno massa critica e possono fare cose interessanti sull’internazionalizzazione soprattutto in un periodo come questo. In Sardegna non abbiamo riscontro di un’attuazione del nuovo Piano triennale dell’internazionalizzazione, molto più vicino alla realtà delle nostre imprese e che speriamo presto la Regione renda operativo: i mercati esteri sono uno sbocco strategico per la crescita e il mantenimento in vita delle nostre Pmi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata