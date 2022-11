Gli addobbi di Halloween dividono la città 

Parole - quelle del consigliere comunale Camba - che non sono piaciute alla coppia di via Manin. «Dispiace leggere certi commenti», le parole di Graziella Santus, «l’intento non è di certo offendere i defunti, ma creare un po’ di animazione nella città dove viviamo ormai da più di dieci anni. Ci divertiamo e soprattutto ci ripagano i sorrisi e la felicità dei bambini che aspettano i nostri allestimenti».

Tutto parte da un post scritto dal leader della minoranza in Consiglio comunale Franco Camba che, pubblicando alcune foto e un video che riprende l’allestimento in notturna all’ingresso della casa di via Manin, ha scritto: «Dispiace dirlo, è a Selargius. Ogni commento è superfluo». Poche parole, pubblicate da Camba nel suo profilo Facebook, che però hanno innescato il dibattito: alcuni d’accordo con il consigliere comunale tanto da definire «di pessimo gusto» le decorazioni in stile horror. Ma a prevalere sono i commenti positivi: «Uno spettacolo, complimenti agli artisti», «sono fantastici e fanno divertire i bambini».

Scheletri, teste e mani mozzate, e ragnatele, sono comparsi pochi giorni fa, sempre al civico 44 di via Manin che per ogni ricorrenza regala allestimenti a tema nel centro di Selargius. Una tradizione che Graziella Santus e il marito Fabrizio Mulas portano avanti da anni per la gioia dei passanti - per Halloween così come per Natale, a carnevale, Pasqua e San Valentino - ma stavolta ad accompagnare la classica formula pronunciata dai bimbi in occasione del 31 ottobre - “dolcetto o scherzetto?” - ci sono anche le polemiche.

La vicenda

La risposta

Decorazioni preparate e sistemate in due sere - fuori e dentro casa - insieme alla figlia Giulia, nel tempo libero ritagliato dopo il lavoro. «Posso capire che stupisca non ci siano delle semplici zucche colorate», sottolinea, «ma Halloween è anche ricreare scenari paurosi, e questo ai bimbi piace. Forse chi ha scritto quelle critiche non ha capito il senso della festa, e quanto è stato detto in un certo senso ci ha offeso. Ma quello che più dispiace è che non abbia suonato il campanello per dirci di persona quello che pensava, ha preferito scriverlo sui social. In ogni caso», dice ancora la donna, «noi siamo qui per donargli una caramella come sempre facciamo con tutti i passanti».

Il chiarimento

Camba parla di strumentalizzazione e cerca di chiarire il senso delle sue parole. «Niente di personale contro chi ha realizzato le decorazioni, anzi il loro impegno per ogni ricorrenza è apprezzabile», precisa l’esponente della minoranza. «Il mio disappunto è per una festa come Halloween, la ritengo una carnevalata in stile americano che niente ha a che fare con le nostre tradizioni in ricordo dei santi e dei defunti. Un gioco di mostri e fantasmi poco educativo per i bambini, non appartiene alla nostra cultura e soprattutto ritengo non sia giusto mettere in ridicolo la morte in questo modo. C’è chi poi ha voluto buttarla sul piano politico strumentalizzando le mie parole, chi mi ha attaccato gratuitamente sui social», aggiunge Camba, «ma ho solo espresso un mio pensiero, e credo che ognuno sia libero di dire la sua, a favore o contraria che sia». Polemiche a parte, i coniugi Mulas - dopo il successo della festa organizzata ieri - sono già pronti per la prossima ricorrenza. «Lasceremo per qualche giorno gli allestimenti di Halloween, poi ci metteremo all’opera per ricreare il clima natalizio», annunciano.

