«Giustizia, un’occasione per cambiare»  

Non ci sono solo le elezioni amministrative: il 12 giugno si voterà anche per i cinque referendum sulla giustizia. Dalla separazione delle carriere dei magistrati alle limitazioni per l’utilizzo della custodia cautelare – passando per le norme sull’incandidabilità in caso di condanna fino alle regole per l’elezione dei componenti del Csm -, si potranno modificare alcuni profili dell’ordinamento penale e del processo, da tempo al centro del dibattito. La sfida più difficile riguarda il raggiungimento del quorum. Ecco perché in questi giorni la Lega – che ha promosso la consultazione insieme ai Radicali – sta cercando di riportare alcuni temi cruciali sotto i riflettori. «Nelle ultime settimane abbiamo notato troppo silenzio attorno ai referendum», spiega Fausto Massacci, responsabile organizzativo della Lega nell’Isola, che ha coordinato il dibattito “Cambiamo la giustizia”, «invece è necessario far sapere alla gente che c’è un’occasione unica per cambiare un settore fondamentale».

L’incontro

Al tavolo, senza simboli di partito, si sono alternati i sostenitori del sì e del no. «Pm e giudici devono seguire percorsi separati e non prevedere porte girevoli tra i loro ruoli. Non basta che i magistrati, anche cambiando casacca, dicano di saper essere imparziali. Occorre che i cittadini li percepiscano come tali e che non li vedano a braccetto insieme. Il referendum dà una spinta su quella che è una esigenza concreta: la separazione delle carriere», ha detto l’avvocato Alberto Filippini, intervenuto a favore del sì, prima di introdurre il tema (rimasto fuori dai cinque quesiti) della responsabilità civile: «Un Paese che vuole crescere e migliorare deve prevedere criteri di valutazione premiali e pregiudiziali per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, soprattutto negli ambiti in cui si incide sulla vita delle persone».

L’altro fronte

Dall’altra parte della barricata si batte sulla dubbia efficacia del referendum per far valere le proprie ragioni: «Il “no” viene visto da alcuni come una strategia di autoprotezione della categoria dei magistrati, altri invece ritengono che la riforma scaturente dai quesiti referendari non sia in grado di migliorare il sistema», ha ricordato l’avvocato Pierluigi Usai. «Sarebbe un palliativo, la giustizia si può cambiare solo attraverso una legge organica».