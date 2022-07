«Giustizia sui soldi spesi» 

Per la prima volta il Comitato ha girato il problema anche alla Corte dei Conti per capire se c’è stato un cattivo impiego dei soldi pubblici e quindi possano configurarsi anche danni erariali. «Vorremmo per esempio capire la reale incidenza in termine di costi dei cosiddetti medici in affitto», puntualizza Gisella Masala del Comitato per il diritto alla salute che su quel versante è stato sempre abbastanza critico.

Nell’esposto di due giorni fa il Comitato chiede di far finalmente luce sulla «situazione emergenziale in cui versa la sanità oristanese, dagli ospedale all’intero territorio». Si domanda «perché tutto questo», ricordando che, nonostante i proclami elettorali dell’assessore Nieddu e del presidente Solinas, nel territorio non vengano garantiti neppure i diritti sanciti dalla Costituzione. E giù una serie di falle diventate voragini: Pronto soccorso in tilt, «posti letto non più disponibili in varie strutture e pazienti che soggiornano per giorni sulle barelle nei reparti del San Martino senza nessun rispetto per la fragilità». Problemi che si trascinano e che nei periodi neri del Covid per due volte erano stati segnalati alla Procura ma che ritornano nonostante l’ondata lunga sia meno complicata ma ancora in maniera impetuosa continua a riversarsi al San Martino di Oristano come in tante altre strutture sanitarie pubbliche della Sardegna. Il problema “Sanità” pur restando una questione che interessa la politica sconfina dunque in quella giudiziaria interrogata sull’ipotesi di eventuali responsabilità personali in questo mare di proteste e di lamentele. Oppure tutto sta in un sistema talmente ingrippato che per farlo girare come i cittadini giustamente pretendono richiede altro tempo e altre forze sanitarie.

«E adesso basta». Il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano passa all’attacco. Dopo la chiamata alle armi della protesta nelle piazze, le sfilate anche in Consiglio comunale con le magliette “La Sanità pubblica non si tratta” a rimarcare le numerose tirate d’orecchi alla politica, chiede alla Procura della Repubblica “giustizia sanitaria” e contabile alla Corte dei conti.

La denuncia

La Corte dei conti

La Asl

«Nessun commento in proposito, me ne guardo bene. L’unica cosa che posso dire è che dai primi minuti che ho ricevuto l’incarico, sette mesi fa, con la collaborazione di tutta la struttura, è stato fatto anche l’impossibile per assicurare i servizi in una situazione obiettivamente complicata per il fenomeno pandemico che ben conosciamo e che ancora sta coinvolgendo non solo l’intera sanità sarda ma anche nazionale. La situazione pur nelle difficoltà non è quella che viene raccontata», premette Angelo Maria Serusi, direttore generale dell’Asl. «A Oristano anche grazie all’alta professionalità degli operatori e delle misure organizzative attuate non solo non si sta chiudendo nulla ma si sta fornendo un significativo contributo mutualistico alle altre aziende vicine che vivono momenti anche più difficili. I cittadini che transitano all’ospedale San Martino, pur nelle difficoltà che non nascondo, hanno sempre avuto e sempre avranno la più attenta e appropriata valutazione clinica e terapeutica».

