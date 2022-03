«Giustizia negata dopo 9 anni» 

Mingioni invece non ha problemi a spiegare: «Credo che nei miei confronti si sia trattato di un accanimento. L’assenteismo si è dimostrato una bufala». Ha lavorato per 43 anni in Comune, 30 in ragioneria. «La cosa che mi è dispiaciuta di più di questa storia? Quando è arrivata la telefonata di mio figlio. Era all’Università a Sassari e mi chiese: “Ba’, cosa è successo”. Ma sono andato avanti perché sapevo di essere innocente. Grazie anche per gli attestati di stima e vicinanza degli assessori, dei consiglieri comunali. Quelli mi hanno fatto veramente piacere».

«Quando finisci per trenta giorni sui giornali per una cosa del genere, e non hai nemmeno mai preso una contravvenzione, ti spaventi. Figurati quando ritiri gli atti e ti trovi una foto a colori del tuo viso grande come un foglio su un fascicolo così. Scelsi il rito ordinario, il mio collega che era sempre con me, l’abbreviato. Lui è stato assolto, io sono certo della mia innocenza. Ma guardi, credevo prima nella giustizia, e ci credo ancora, ma la giustizia mi ha deluso». Insieme ad altri sei ex colleghi di lavoro del Comune di Nuoro, Antonio Mingioni, 65 anni, ragioniere in pensione da settembre, era accusato di assenteismo, di essere uno dei “furbetti del cartellino”. Martedì però per cinque di loro è arrivato il non luogo a procedere per prescrizione: «Confidavo nella verità, abbiamo chiesto un’assoluzione nel merito, ma purtroppo i tempi in Italia sono questi», dice.

«Quando finisci per trenta giorni sui giornali per una cosa del genere, e non hai nemmeno mai preso una contravvenzione, ti spaventi. Figurati quando ritiri gli atti e ti trovi una foto a colori del tuo viso grande come un foglio su un fascicolo così. Scelsi il rito ordinario, il mio collega che era sempre con me, l’abbreviato. Lui è stato assolto, io sono certo della mia innocenza. Ma guardi, credevo prima nella giustizia, e ci credo ancora, ma la giustizia mi ha deluso». Insieme ad altri sei ex colleghi di lavoro del Comune di Nuoro, Antonio Mingioni, 65 anni, ragioniere in pensione da settembre, era accusato di assenteismo, di essere uno dei “furbetti del cartellino”. Martedì però per cinque di loro è arrivato il non luogo a procedere per prescrizione: «Confidavo nella verità, abbiamo chiesto un’assoluzione nel merito, ma purtroppo i tempi in Italia sono questi», dice.

No alle spese

Mingioni è l’unico che parla. Ormai ha già raggiunto il traguardo della pensione. Nemmeno Mario Pinna, l’autista del Comune, assolto con formula ampia «perché il fatto non sussiste» vuole dire qualcosa. A farlo per Pinna è il suo avvocato, Milena Patteri. «Siamo felici di aver dimostrato la piena estraneità del mio assistito – commenta la legale dell’autista – ma la nostra felicità è smorzata dal fatto che dopo una interlocuzione diretta col Comune, è emersa la mancanza di disponibilità dell’ente al rimborso delle spese legali. Mi riservo di agire formalmente su questo punto, perché il cliente ha subito un’azione legale nell’ambito della sua attività lavorativa».

Le reazioni

Mingioni invece non ha problemi a spiegare: «Credo che nei miei confronti si sia trattato di un accanimento. L’assenteismo si è dimostrato una bufala». Ha lavorato per 43 anni in Comune, 30 in ragioneria. «La cosa che mi è dispiaciuta di più di questa storia? Quando è arrivata la telefonata di mio figlio. Era all’Università a Sassari e mi chiese: “Ba’, cosa è successo”. Ma sono andato avanti perché sapevo di essere innocente. Grazie anche per gli attestati di stima e vicinanza degli assessori, dei consiglieri comunali. Quelli mi hanno fatto veramente piacere».

Per avere la certezza di un’assoluzione del merito, Mingioni poteva rinunciare alla prescrizione. «Perché? Se è emerso che il badge non funzionava. Perché? Se mi hanno pedinato e fotografato quando ero in ferie. Perché se quando mi hanno inquisito per assenteismo, avevo accumulato 100 ore di straordinario commissionato mai retribuito. Sono passati nove anni, uno è stanco. Era il momento dei mettere la parola fine».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata