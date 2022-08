Giuseppe Carta celebra il pane Zichi 

Giuseppe Carta spiega: «Anzitutto è stato un grande onore, è la prima amministrazione pubblica sarda che mi commissiona un'opera. Il pane è germinazione per eccellenza perché nasce dal grano e da qui viene prodotto il pane che ha un legame universale e familiare. Il pane Zichi ha una forma bellissima, ho solo dovuto esaltarla. E poi, ripeto, il pane nelle sue diverse forme lo hanno tutti i popoli del mondo e ha una forte valenza di comunità e di famiglia». Il sindaco Massimo D'Agostino aggiunge: «Con quest’opera abbiamo voluto celebrare il nostro pane, elemento identitario fortissimo. Il pane Zichi rappresenta la nostra storia e le nostre tradizioni, ed è lo strumento attraverso il quale Bonorva si è sviluppata e ha consolidato la propria economia. Per noi significa celebrare il lavoro e il sacrificio dei nostri avi contadini nei campi, ma anche esaltare un prodotto straordinario, che con queste caratteristiche si produce solo a Bonorva» .

L'opera è una creazione dell'artista di Banari Giuseppe Carta, che ha iniziato come pittore, ma negli ultimi vent'anni è diventato celebre anche come scultore con le “Germinazioni”, riproduzioni iperrealistiche in bronzo o acciaio e resine. Dopo la melagrana esposta davanti al Colosseo, il peperoncino gigante in una piazza della città cinese di Chongqing e la mostra per Eataly a Milano ecco lo Zichi commissionato dall'amministrazione di Bonorva. L'imponente scultura è stata inaugurata venerdì sera alla presenza della giunta bonorvese, del presidente della Pro Loco, Luigi Deriu, e del sindaco di Banari, Francesco Basciu. Il parroco don Pietro Faedda ha benedetto la maestosa opera. A fare da cornice alla suggestiva cerimonia all’ingresso del paese una gran folla di bonorvesi, banaresi e tanti turisti.

Dopo il tramonto, a Bonorva, un nuovo satellite si staglia davanti alla Valle dei vulcani del Meilogu. Osservandolo attentamente non è una seconda Luna, anche se presenta monti e crateri, perché il cerchio non è regolare. Avvicinandosi si scopre uno dei simboli di Bonorva: il pane Zichi. È un'enorme scultura di oltre tre metri, in acciaio e resina policroma. Rappresenta il pane tipico del centro del Logudoro, a forma di spianata tonda, realizzato con farina di grano duro e utilizzato per le zuppe.

Dopo il tramonto, a Bonorva, un nuovo satellite si staglia davanti alla Valle dei vulcani del Meilogu. Osservandolo attentamente non è una seconda Luna, anche se presenta monti e crateri, perché il cerchio non è regolare. Avvicinandosi si scopre uno dei simboli di Bonorva: il pane Zichi. È un'enorme scultura di oltre tre metri, in acciaio e resina policroma. Rappresenta il pane tipico del centro del Logudoro, a forma di spianata tonda, realizzato con farina di grano duro e utilizzato per le zuppe.

L'opera è una creazione dell'artista di Banari Giuseppe Carta, che ha iniziato come pittore, ma negli ultimi vent'anni è diventato celebre anche come scultore con le “Germinazioni”, riproduzioni iperrealistiche in bronzo o acciaio e resine. Dopo la melagrana esposta davanti al Colosseo, il peperoncino gigante in una piazza della città cinese di Chongqing e la mostra per Eataly a Milano ecco lo Zichi commissionato dall'amministrazione di Bonorva. L'imponente scultura è stata inaugurata venerdì sera alla presenza della giunta bonorvese, del presidente della Pro Loco, Luigi Deriu, e del sindaco di Banari, Francesco Basciu. Il parroco don Pietro Faedda ha benedetto la maestosa opera. A fare da cornice alla suggestiva cerimonia all’ingresso del paese una gran folla di bonorvesi, banaresi e tanti turisti.

L'universalità del cibo

Giuseppe Carta spiega: «Anzitutto è stato un grande onore, è la prima amministrazione pubblica sarda che mi commissiona un'opera. Il pane è germinazione per eccellenza perché nasce dal grano e da qui viene prodotto il pane che ha un legame universale e familiare. Il pane Zichi ha una forma bellissima, ho solo dovuto esaltarla. E poi, ripeto, il pane nelle sue diverse forme lo hanno tutti i popoli del mondo e ha una forte valenza di comunità e di famiglia». Il sindaco Massimo D'Agostino aggiunge: «Con quest’opera abbiamo voluto celebrare il nostro pane, elemento identitario fortissimo. Il pane Zichi rappresenta la nostra storia e le nostre tradizioni, ed è lo strumento attraverso il quale Bonorva si è sviluppata e ha consolidato la propria economia. Per noi significa celebrare il lavoro e il sacrificio dei nostri avi contadini nei campi, ma anche esaltare un prodotto straordinario, che con queste caratteristiche si produce solo a Bonorva» .

Una sagra

Allo Zichi Bonorva dedica una sagra ogni 10 agosto. Lo Zichi viene utilizzato come pane da zuppa: cucinato nel brodo di pecora con patate e cipolla e servito come primo, sia in bianco (la ricetta originale), sia al sugo, sempre con abbondante spruzzata di formaggio pecorino. Col tempo i cuochi hanno sviluppato anche altre varianti proprio grazie alla qualità e duttilità del pane bonorvese.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata