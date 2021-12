Giunta, verifica a inizio gennaio 

Mancano poco più di due anni al termine della Legislatura, ma Christian Solinas non intende rinunciare al rimpasto di Giunta. «Non appena adottati i provvedimenti di fine anno faremo un incontro con tutte le forze politiche per ragionarci serenamente», ha assicurato ieri. La verifica, dunque, dovrebbe diventare realtà a inizio anno. I provvedimenti di cui parla sono le nomine dei 13 direttori generali delle aziende sanitarie. La delibera sarà approvata tra Natale e Capodanno, «in modo che dal 1° gennaio possa effettivamente partire la riforma della sanità». Parallelamente, bisogna «portare avanti il rilancio del sistema economico produttivo con interventi di semplificazione della burocrazia mirati».

Esercizio provvisorio

Al rilancio punta la manovra 2022 che in Aula approderà non prima di metà gennaio. Per questo ieri il Consiglio ha dato il via libera, con i soli voti della maggioranza, a un mese di esercizio provvisorio del bilancio della Regione, dall’1 al 31 gennaio. «Per un altro anno ci troviamo ad autorizzare l’esercizio provvisorio», ha ricordato il consigliere dei Progressisti Massimo Zedda. Ma l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino ha sottolineato il periodo eccezionale di cui ha fatto le spese anche la Regione: «Il fatto che non abbiamo ancora approvato una Finanziaria politica, e che la prossima è la prima che faremo, la dice lunga sulle difficoltà che abbiamo dovuto affrontare». Via libera anche a una leggina (primo firmatario il capogruppo Psd’Az Franco Mula) entrata in Aula d’urgenza per realizzare importanti misure adottate con la Omnibus.

La leggina

Come? Trasferendo ad altra annualità stanziamenti che rischiavano di non essere spesi. Progressisti e M5S, che pure hanno acconsentito al ricorso all’articolo 102 del Regolamento, hanno fatto notare che il rischio di impugnazione da parte del Governo è concreto. Tanto che nella votazione finale si sono astenuti. Non così LeU e Pd. Il capogruppo di LeU Eugenio Lai ha detto che «non ci assumiamo la responsabilità politica di non individuare la modalità per la mancata spendita di queste risorse, inoltre non tifiamo perché il governo impugni». A favore anche il Pd: per Gianfranco Ganau «è opportuno concedere questa possibilità a tutti gli enti e associazioni beneficiari dei finanziamenti che avrebbero la possibilità di realizzare gli interventi previsti anche nel 2022».