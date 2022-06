Giunta Sanna, a rischio la più votata 

Le grandi manovre per la Giunta Sanna sono già iniziate. Il sindaco e i partiti di centrodestra cercano di partire col piede giusto e costituire la squadra di governo in tempi brevi. Dopo gli incontri preliminari dei giorni scorsi, oggi la proclamazione degli eletti da parte del Tribunale sarà l’ulteriore input per accelerare.

La squadra

Dagli uffici del Palazzo di Giustizia non dovrebbero arrivare sorprese, gli eletti dovrebbero essere quelli già decretati dopo lo spoglio delle schede una settimana fa. Dati alla mano, a Fratelli d’Italia (partito più votato) dovrebbero spettare tre assessorati oppure due e la presidenza del Consiglio. In pole position la new entry Rossana Livia Fozzi (che potrebbe mirare agli ambiti Servizi sociali), l’ex assessore Maria Bonaria Zedda (Urbanistica o Sport), infine Peppi Puddu (Ambiente o presidenza del Consiglio). Due seggi all’Udc e qui potrebbero entrare in campo l’ex presidente del Consiglio Antonio Franceschi (anche se non è stato eletto) che punterebbe a Sport e al ruolo di vicesindaco, e la farmacista Giovanna Bonaglini (Cultura e spettacolo). Sardegna 20Venti avrà un posto in Giunta, che però secondo indiscrezioni, non sembra interessare al veterano Giuliano Uras. Le deleghe potrebbero andare quindi al medico Roberto Pisanu ma circolano anche i nomi di Ivano Cuccu e dell’ingegnera Eloisa Siddi (Lavori pubblici). Nel Psd’Az il coordinatore Simone Prevete è in prima fila per una poltrona dell’esecutivo (Bilancio). Per Forza Italia il nome di Gigi Mureddu, il più votato tra le sue fila, che strizza l’occhio a Servizi sociali ma anche alla presidenza del Consiglio. Al momento non ci sarebbero altri spazi per i Riformatori, che hanno il sindaco e, manuale Cencelli alla mano, la fascia tricolore vale doppio. Salvo colpi di scena, dovrebbe essere fuori dai giochi l’ex assessora Carmen Murru, la più votata dagli oristanesi andati alle urne.

Il sindaco

Le trattative però sono appena iniziate e tutto è possibile. Il sindaco Massimiliano Sanna nei giorni scorsi ha avuto i primi incontri con i responsabili di Fratelli d’Italia e Sardegna 20Venti, oggi proseguirà e presumibilmente a metà settimana sarà convocato il tavolo politico del centrodestra. A quel punto ogni partito farà il proprio nome per la spartizione dei vari assessorati, con Servizi sociali che fanno gola a tanti. Chissà se sulla scia dell’entusiasmo elettorale, questa volta i segretari dei partiti riusciranno a trovare la quadra in tempi brevi (per la scelta del candidato sindaco sono rimasti insabbiati due mesi). Le spartizioni si completeranno con il sottogoverno. Poi il debutto.