Giunta, partiti già in fibrillazione 

Nove caselle, proprio come quelle dello schema Sudoku, dove ogni numero vincola la posizione di tutti gli altri. Per il neosindaco Massimiliano Sanna, però, il gioco delle deleghe potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. Il vertice politico, inizialmente previsto per ieri, è slittato a lunedì. Ufficialmente per impegni lavorativi di qualche segretario; secondo indiscrezioni, invece, la nuova data sarebbe stata scelta per consentire la partecipazione all’appuntamento dell’esponente dei Riformatori Mauro Solinas. L’ex leader di Fortza Paris sembrerebbe intenzionato a giocare tutte le carte possibili per garantire una seggiola in Giunta alla più votata della coalizione Carmen Murru che, stando al meccanismo di quozienti e resti, rimarrebbe fuori dalla squadra di governo. Il rischio, però, è di compromettere quel precario equilibrio tra i partiti, raggiunto in due mesi di estenuanti trattative.

Il quadro

I Riformatori, che già esprimono il sindaco, avrebbero la possibilità di ottenere anche un assessorato solo nel caso in cui Fratelli d’Italia e Udc (a cui rispettivamente spettano tre e due deleghe) scegliessero come prima opzione la carica di vicesindaco o la presidenza del Consiglio. Entrambe valgono 150, contro i 100 dell’assessorato. Ma nessuno dei due simboli sembra intenzionato a cedere di un millimetro. Non lo è di sicuro lo Scudo Crociato che attraverso il segretario cittadino Michele Piredda avverte: «Non siamo disposti a fare alcun passo indietro».

Altamente improbabile, se non impossibile, che lo facciano Sardegna 20Venti, Psd’Az e FdI .

Il sottogoverno