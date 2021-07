Giunta, nominata l’assessora alle periferie 

Nuovo ingresso in Giunta e un assessorato creato ad hoc che riporta a sei la squadra dell’esecutivo comunale di Selargius, con le tre quote rosa. Cristina Pilo, 45 anni, esperta di scienze agrarie, è l’assessora alle Politiche di Decentramento e ai Rapporti con le comunità dei quartieri, nominata ieri dal sindaco Gigi Concu dopo l’addio dell’ex vice sindaca Gabriella Mameli. Nessuna sostituzione - anche perché le deleghe di Mameli sono state ripartite da subito in Giunta - ma una delega nuova, dedicata in particolare ai rioni periferici, da Su Planu a Su Pezzu Mannu, sino alla borgata Santa Lucia e Is Corrias.

La delega

Ieri l’annuncio ufficiale in Consiglio, subito dopo la firma del documento di nomina. «Una delega importante», ha detto il sindaco Concu durante la presentazione della nuova assessora nell’aula di piazza Cellarium, «con la quale intendiamo avvicinarci ulteriormente a quelle frazioni che per via della territorialità risentono della lontananza dal centro di Selargius, ma per le quali abbiamo la massima attenzione. Sono certo», ha aggiunto, «che la nuova assessora saprà dare un apporto importante, forte della sua competenza e del punto di vista privilegiato da residente, che considero un valore aggiunto».

Gli equilibri

La neo assessora Pilo, sassarese di origine ma residente a Su Planu da anni, è alla sua prima esperienza politica. Nessuna tessera di partito, anche se la new entry della Giunta di piazza Cellarium di fatto è diretta espressione dei Riformatori, lo stesso partito della vice sindaca uscente che riporta quindi a due il numero degli esponenti nell’esecutivo selargino (l’altro assessore dei Riformatori è Riccardo Cioni, con deleghe allo Sport, al Turismo e all’Agricoltura).

Il curriculum

Moglie e mamma di una bimba di sette anni, e una laurea in Scienze e tecnologie agrarie conseguita all’Università di Sassari, la nuova assessora è già al lavoro nel palazzo comunale alla guida di un settore nuovo. Il suo compito di fatto sarà quello di occuparsi di tutti i quartieri della città, con un occhio di riguardo per quelli più periferici dove si concentrano le maggiori difficoltà. «Una delega molto interessante, soprattutto per me che abito in una frazione di Selargius», ha commentato la nuova esponente della Giunta. «La considero un’opportunità per poter fare qualcosa guardando da un’altra prospettiva: quella di chi abita nel luogo e vive le criticità e i problemi che ci sono. Era un’occasione imperdibile per portare la voce di Su Planu e di tutti i quartieri ancora di più al centro delle politiche», ha sottolineato.

«Sicuramente entrare a un anno dalla fine della consiliatura sarà una bella sfida, bisognerà mettersi subito al lavoro, avere le idee chiare, individuare gli obiettivi centrare i principali e soprattutto seminare per il futuro. Una cosa è certa», ha precisato, «spero di dare il mio contributo per la città, svolgendo questo ruolo con onore e diligenza».

L’avvicendamento

Un nuovo ingresso dopo l’addio della vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Gabriella Mameli, dimessa poche settimane fa per iniziare una nuova avventura in Regione, come consulente tecnico nell’assessorato ai Lavori pubblici. Ieri l’arrivo della neo assessora alle Politiche di decentramento e ai rapporti con i quartieri, una delega che di fatto servirà a consolidare i rapporti con i residenti delle periferie della città, a poco meno di un anno dalle elezioni comunali.

