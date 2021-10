Giunta, Morittu prende tempo 

Non ci sono grandi problemi per la formazione della giunta – spiega Daniele Reginali, segretario provinciale del Pd – ci sono degli equilibri da mantenere e in questi casi le tensioni sono fisiologiche. Nella nomina degli assessori vanno tenute conto le competenze e la rappresentatività, anche di genere. Questo lo si sta facendo nella maniera più armonica possibile, non si tratta di accontentare qualcuno ma di mettere in campo la migliore squadra».

Pietro Morittu è infatti ancora intento a limare le ultime sfaccettature della squadra che dovrà attuare nei prossimi anni quello che è stato il programma elettorale della coalizione. Per farlo ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario, compreso l’ultimo weekend che lo separa dalla prima riunione del consiglio comunale convocato per il 5 novembre, quando la giunta verrà ufficialmente presentata e sottoposta a fiducia degli eletti: «Stiamo definendo la chiusura della squadra ma siamo a buon punto – ha dichiarato Pietro Morittu - La nomina verrà fatta tra il 2 e il 3 novembre, quando riaprirà il Comune, in tempo utile per le eventuali sostituzioni all’interno del consiglio». A rallentare la definizione della giunta anche i tanti impegni che Morittu ha affrontato in queste prime settimane da sindaco. Un’agenda piena di appuntamenti che di fatto ha limitato la possibilità di organizzare più incontri collegiali con gli alleati prediligendo quelli con i singoli gruppi, rallentando però la formazione della Giunta.

Bisognerà attendere ancora qualche giorno per conoscere i nomi della giunta di Carbonia, il neosindaco Pietro Morittu prende ancora 48 ore per terminare di comporre la squadra di Chi si aspettava di conoscere già da oggi i nomi della giunta comunale di Carbonia, rimarrà quantomeno deluso e dovrà attendere che passi il ponte di Ognissanti affinché il primo cittadino sciolga le riserve.

Il sindaco

Partito democratico

Carbonia Avanti

Dichiarazioni che trovano d’accordo anche il portavoce di Carbonia Avanti, lista di maggioranza relativa in consiglio comunale con ben 5 rappresentanti sui 24 totali: «Vogliamo creare una squadra che sia profondamente armonizzata e rispondente a quelle che sono le sfide della città – dice Manolo Mureddu - c’è la voglia di utilizzare tutti i giorni a disposizione per rappresentare al meglio tutte le sensibilità della coalizione che è eterogenea. Non c’è nessun ritardo e siamo perfettamente nei tempi, le interlocuzioni sono in atto per scegliere le migliori personalità in grado di raccogliere la sfida complessa».

La minoranza

«Con una compagine così variegata e con un peso così importante della lista Carbonia Avanti è normale che la discussione si faccia approfondita – dice Gian Luca Lai del M5S – Non so se la discussione sia anche aspra ma è quasi legittimo che ogni gruppo voglia far pesare la propria forza. Penso che in questo caso i ritardi sono fisiologici, le valutazioni le faremo sull’operato della Giunta».

