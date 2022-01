Giunta Milia, è tempo di pagelle: «In ritardo su mobilità e turismo» 

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Michele Pisano ha una pagella per ogni singolo assessore. Partendo dal vicesindaco Tore Sanna: «Garantisce esperienza ma ha troppe deleghe e si sta manifestando la difficoltà di gestirle tutte». Giudizio positivo per gli assessori ai Lavori pubblici e ai Servizi sociali. Un non sufficiente per l’assessora alla Mobilità Barbara Manca: «Abbiamo perso alcune occasioni, dalla sperimentazione dei bus navetta per il litorale ai parcheggi di scambio». E sul sindaco aggiunge: «Mette in campo esperienza e capacità dialettica, ma ci sono ancora lacune da colmare per poter dire che è in corso una rinascita della città». «Finora sono emersi tanti buoni propositi e la voglia di migliorare Quartu», le parole del capogruppo di Sardegna 20Venti Dino Cocco, «poi vedremo come andrà nel resto della consiliatura. C’è da dire che il sindaco è riuscito per ora a riorganizzare la macchina amministrativa, con tutti i limiti e i problemi di carenza di personale da affrontare. Mentre in Giunta c’è qualche assessore che sta lavorando meglio rispetto ad altri, ma è ancora troppo presto per dare voti».

Martino Sarritzu, che in Consiglio rappresenta l’Udc, parla di una «buona pagella di primo anno di mandato. Grazie soprattutto ai quattro assessori-pilastro: Sanna, Vanini, Conti e Camboni, che a loro volta possono contare sul buon lavoro dei rispettivi dirigenti. Il sindaco», dice, «è un uomo politico tutto d’un pezzo, che ha dimostrato sin dall’inizio la sua autorità e voglia di fare bene. Per quanto mi riguarda», precisa, «mi piace fare un’opposizione collaborativa, dando il mio contributo anche da consigliere della Città metropolitana: la cosa importante è arrivare ai risultati per tutta la città».

Nessuna bocciatura grave, né per gli assessori e tantomeno per il sindaco. Le pagelle dei gruppi di opposizione per questo primo anno di consiliatura sono tutto sommato positive, in linea con lo spirito collaborativo che spesso emerge nell’attuale Consiglio comunale. Dall’Udc a Sardegna Venti20, sino a Fdi che - a parte qualche critica - di fatto non bacchetta l’esecutivo al governo della città. Tra i più apprezzati, oltre al sindaco Graziano Milia, c’è l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, Marco Camboni per la gestione dei Servizi sociali, la guida dell’Urbanistica Aldo Vanini, e per alcuni il vicesindaco Tore Sanna.

Nessuna bocciatura grave, né per gli assessori e tantomeno per il sindaco. Le pagelle dei gruppi di opposizione per questo primo anno di consiliatura sono tutto sommato positive, in linea con lo spirito collaborativo che spesso emerge nell’attuale Consiglio comunale. Dall’Udc a Sardegna Venti20, sino a Fdi che - a parte qualche critica - di fatto non bacchetta l’esecutivo al governo della città. Tra i più apprezzati, oltre al sindaco Graziano Milia, c’è l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, Marco Camboni per la gestione dei Servizi sociali, la guida dell’Urbanistica Aldo Vanini, e per alcuni il vicesindaco Tore Sanna.

I pareri

Martino Sarritzu, che in Consiglio rappresenta l’Udc, parla di una «buona pagella di primo anno di mandato. Grazie soprattutto ai quattro assessori-pilastro: Sanna, Vanini, Conti e Camboni, che a loro volta possono contare sul buon lavoro dei rispettivi dirigenti. Il sindaco», dice, «è un uomo politico tutto d’un pezzo, che ha dimostrato sin dall’inizio la sua autorità e voglia di fare bene. Per quanto mi riguarda», precisa, «mi piace fare un’opposizione collaborativa, dando il mio contributo anche da consigliere della Città metropolitana: la cosa importante è arrivare ai risultati per tutta la città».

Le critiche

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Michele Pisano ha una pagella per ogni singolo assessore. Partendo dal vicesindaco Tore Sanna: «Garantisce esperienza ma ha troppe deleghe e si sta manifestando la difficoltà di gestirle tutte». Giudizio positivo per gli assessori ai Lavori pubblici e ai Servizi sociali. Un non sufficiente per l’assessora alla Mobilità Barbara Manca: «Abbiamo perso alcune occasioni, dalla sperimentazione dei bus navetta per il litorale ai parcheggi di scambio». E sul sindaco aggiunge: «Mette in campo esperienza e capacità dialettica, ma ci sono ancora lacune da colmare per poter dire che è in corso una rinascita della città». «Finora sono emersi tanti buoni propositi e la voglia di migliorare Quartu», le parole del capogruppo di Sardegna 20Venti Dino Cocco, «poi vedremo come andrà nel resto della consiliatura. C’è da dire che il sindaco è riuscito per ora a riorganizzare la macchina amministrativa, con tutti i limiti e i problemi di carenza di personale da affrontare. Mentre in Giunta c’è qualche assessore che sta lavorando meglio rispetto ad altri, ma è ancora troppo presto per dare voti».

«Collaborazione»

La capogruppo di Sardegna Forte Laura Perra si limita a sottolineare il «buon lavoro svolto in Consiglio e nelle commissioni, dove in quest'anno passato ha sempre prevalso un clima di reciproco rispetto e di collaborazione». Preferiscono non esprimersi invece i consiglieri del Psd’Az.

I settori

La valutazione del centrosinistra? «L’operato degli assessori tecnici, Lavori pubblici, Urbanistica, Servizi sociali e Trasporti è più che sufficiente vista la programmazione avviata», dice il consigliere Francesco Piludu (Cambiamo Quartu). Nessun giudizio per Pubblica istruzione, Attività produttive e l’assessora per Flumini. Promosso il sindaco Milia soprattutto per la gestione della pandemia, insieme al vice Sanna «su Bilancio e Personale, non classificabile per Ambiente e Turismo».

Dalla maggioranza il bilancio non poteva che essere positivo. «Il sindaco merita un 9 perché, come dice spesso anche lui, si può fare sempre meglio», il commento di Valeria Piras (Rinascita), capogruppo della maggioranza. «Gli obiettivi centrati sono diversi, ma credo che il più importante sia stato ritrasmettere fiducia alla cittadinanza e alla macchina amministrativa. Anche la Giunta ha guadagnato un ottimo voto, perché chiaramente un leader lavora bene solo se ha dei buoni collaboratori, c'è però da dire che non essendo un organo monocratico c’è chi ha subito potuto dimostrare attraverso azioni concrete il proprio valore e chi invece ha necessità di più tempo, anche per difficoltà strutturali dell’apparato».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata