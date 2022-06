Giunta Lutzu, un’eredità da 60 milioni  

L’amministrazione di Guido Tendas aveva consegnato a quella di Andrea Lutzu un tesoretto di 20 milioni di euro per riqualificare, anche con l’apporto degli imprenditori, la zona est della città. Alcuni cantieri sono stati chiusi, altri restano ancora attivi come la riqualificazione dell’ex Ente risi di via Ozieri destinato ad ospitare con una spesa di 2 milioni un centro per la digitalizzazione documentale a supporto di tutti gli enti dei territori. Gli amministratori che arriveranno dopo le votazioni della prossima settimana si troveranno in cassa una montagna di soldi, tre volte tanto rispetto a cinque anni fa: oltre 60 milioni di euro da destinare a Torregrande, il centro storico, il teatro “Antonio Garau” ma anche per migliorare il tessuto urbano del quartiere di Su Brugu (Sant’Efisio).

Le risorse

Un finanziamento di 20 milioni di euro arriva dal Pnrr, concesso dal Governo per tentare di arginare i disastri della pandemia e dare la spinta necessaria per rilanciare lo sviluppo. Il piano prevede lo stanziamento di 15 milioni per migliorare la qualità dell’ambiente e i 5 milioni per riqualificare e mettere in sicurezza il porto turistico e pescatori di Torregrande. «Oggi il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, quindi chi arriverà in Comune dovrà bandire la gara d’appalto e avviare i lavori. Dopo anni siamo arrivati finalmente al capolinea», commenta Luca Faedda, delegato dal sindaco Lutzu per il porticciolo.

I progetti

Nell’eredità di Andrea Lutzu ci sono anche i 14 milioni per la programmazione territoriale che vede in rampa di lancio l’inserimento del Lab Food, un progetto che punta alla realizzazione nell’ex mattatoio comunale della zona industriale di un centro di competenza specializzato nel settore agroindustriale, per favorire la sperimentazione produttiva, commerciale e distributiva, coinvolgendo le imprese del sistema agroalimentare. Il progetto prevede il completamento e l’allestimento funzionale dell’ex mattatoio comunale, dove saranno resi disponibili spazi per condurre attività legate allo sviluppo della competitività delle produzioni connesse al cibo, in particolare quelle legate alla trasformazione delle produzioni ittiche e agroalimentari. Si tratterà di spazi dedicati all’innovazione: qui i cittadini, le imprese e gli utenti potranno collaborare con ricercatori, sviluppatori e progettisti per contribuire al processo innovativo. Tra l’ex Ente Risi e l’ex mattatoio la città si gioca una parte importante del futuro perché tenta come non mai di attivare cantieri che vanno oltre le strade, i marciapiedi che sono importanti ma che per attivarli non serve un grande sforzo di fantasia: è sufficiente uscire dal palazzo, vivere la città e metterci mano.