Giunta Littera, sì al primo bilancio 

Ok al bilancio, si parte con i lavori. L’approvazione in Consiglio comunale del bilancio di previsione segna di fatto l’inizio della consiliatura targata Gabriele Littera. Con il varo del documento finanziario il Comune si lascia alle spalle l’esercizio provvisorio ed entra nella piena capacità di spesa, pronto per aggredire le criticità più urgenti della cittadina. «Verde, strade e idrico», per dirla con le parole del primo cittadino riguardo alle priorità più urgenti. «Senza il bilancio approvato non si poteva mettere mano alle manutenzioni ordinarie di strade e verde pubblico», ripete Gabriele Littera che ha dato mandato agli uffici di procedere agli affidamenti esterni per la pulizia strade, sfalcio delle aree e spazi verdi invasi dall’erba alta (anche il parco di via XXV Aprile e le aiuole di viale Sant’Ignazio, fiori all’occhiello del paese, sono in abbandono) oltre agli allacci e alle riparazioni della rete idrica.

Le cifre

Il bilancio di previsione, votato dalla maggioranza col dissenso della minoranza, ammonta a 12 milioni di euro. Littera, già nella fase di approvazione delle aliquote Imu e dell’addizionale comunale all’Irpef (propedeutiche al bilancio), per motivare gli aumenti delle tasse aveva parlato «di bilancio tecnico, imposto dall’ufficio finanziario, che lascia pochi margini di manovra». Concetti che ribadisce ora che il bilancio ha visto la luce. «In questo momento non c’erano grandi margini di manovra per finanziare tante attività e iniziative che contiamo invece di finanziare nel corso delle prossime settimane e mesi. È comunque un passaggio importantissimo perché ci consente da subito di occuparci finalmente di sfalci e potature, allacci alla rete idrica, riparazione perdite idriche, riparazione strade, manutenzione illuminazione pubblica, manutenzioni nelle scuole, liquidazione rimborsi chilometrici di febbraio e marzo, affidamento incarico di progettazione per ristrutturazione Ponti Nou e altre iniziative», argomenta il sindaco che assume un impegno: «Lavoreremo per approvare il bilancio di previsione del 2023 entro il 31 dicembre di quest’anno: è tra gli obiettivi di performance», continua il sindaco che vede anche la prossima «approvazione del bilancio consuntivo 2021 e delle variazioni di bilancio».

L’opposizione

Critiche severe arrivano dalle opposizioni. «Il bilancio nel suo complesso non lascia intravedere alcuna idea di uno scatto in avanti del paese, nessuna visione di sviluppo su cui poggiare le attività future. Non vi è traccia di opere strategiche o una programmazione di lungo respiro. Sono passati 6 mesi dalle elezioni, ci saremmo aspettati qualcosa di più concreto da parte del sindaco e della sua giunta», è il giudizio di Gigi Piano e del suo gruppo Più Serramanna. Anche Carlo Pahler (Serramanna Futura) usa la penna rossa. «Non troviamo nel bilancio un riscontro con i loro propositi, aspettiamo di conoscere come si realizzerà, senza soldi, il loro programma elettorale che resta un libro dei sogni».