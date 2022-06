Giunta, la battaglia per gli assessorati  

Il vertice è stato fissato per oggi in piazza Cellarium, nel tavolo delle trattative i rappresentanti regionali, provinciali e cittadini delle sette liste della coalizione vincente: Riformatori, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc, Sardegna 20Venti, Lega, e la civica Prima Selargius. I partiti - Lega a parte che ha conquistato un solo seggio nell’aula consiliare - dovrebbero puntare sui più votati di ciascuna lista. Per la logica dei numeri i Riformatori dovrebbe proporre Gabriella Mameli: per lei sarebbero pronti un assessorato e l’incarico di vicesindaca, ma molto dipende dalla sua disponibilità a dividersi fra Regione - dove lavora come consulente nell’assessorato ai Lavori pubblici - e Comune. Mameli potrebbe rinunciare e restare in Consiglio, in quel caso il posto in Giunta andrebbe al secondo più votato della lista, Claudio Argiolas, capogruppo dei Riformatori nel Consiglio comunale uscente che potrebbe avere la delega allo Sport.

Con i Riformatori - la lista più votata dai selargini lo scorso 12 giugno - e Forza Italia - la terza per numero di preferenze - disposti a trattare sui ruoli nella squadra di governo per trovare un accordo, ma senza arretrare di un millimetro sul peso in Giunta. Mentre l’ex sindaco Tonino Melis - a capo della civica a sostegno di Concu - scalpita per avere un assessorato o la presidenza del Consiglio. Quasi certa la riconferma in Giunta invece di Gigi Gessa, il secondo più votato con Sardegna 20Venti, e di Sandro Porqueddu in testa alla lista di Fratelli d’Italia.

I partiti sono in fibrillazione da giorni, con un equilibrio di Giunta all’orizzonte che difficilmente potrà essere raggiunto oggi durante il vertice convocato in Municipio dal sindaco Gigi Concu. Perché dopo i festeggiamenti post elezioni, ora accontentare tutte le forze politiche della maggioranza sarà la vera prima sfida del Concu bis.

I partiti sono in fibrillazione da giorni, con un equilibrio di Giunta all’orizzonte che difficilmente potrà essere raggiunto oggi durante il vertice convocato in Municipio dal sindaco Gigi Concu. Perché dopo i festeggiamenti post elezioni, ora accontentare tutte le forze politiche della maggioranza sarà la vera prima sfida del Concu bis.

Riformatori e Forza Italia

Con i Riformatori - la lista più votata dai selargini lo scorso 12 giugno - e Forza Italia - la terza per numero di preferenze - disposti a trattare sui ruoli nella squadra di governo per trovare un accordo, ma senza arretrare di un millimetro sul peso in Giunta. Mentre l’ex sindaco Tonino Melis - a capo della civica a sostegno di Concu - scalpita per avere un assessorato o la presidenza del Consiglio. Quasi certa la riconferma in Giunta invece di Gigi Gessa, il secondo più votato con Sardegna 20Venti, e di Sandro Porqueddu in testa alla lista di Fratelli d’Italia.

Il vertice

Il vertice è stato fissato per oggi in piazza Cellarium, nel tavolo delle trattative i rappresentanti regionali, provinciali e cittadini delle sette liste della coalizione vincente: Riformatori, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc, Sardegna 20Venti, Lega, e la civica Prima Selargius. I partiti - Lega a parte che ha conquistato un solo seggio nell’aula consiliare - dovrebbero puntare sui più votati di ciascuna lista. Per la logica dei numeri i Riformatori dovrebbe proporre Gabriella Mameli: per lei sarebbero pronti un assessorato e l’incarico di vicesindaca, ma molto dipende dalla sua disponibilità a dividersi fra Regione - dove lavora come consulente nell’assessorato ai Lavori pubblici - e Comune. Mameli potrebbe rinunciare e restare in Consiglio, in quel caso il posto in Giunta andrebbe al secondo più votato della lista, Claudio Argiolas, capogruppo dei Riformatori nel Consiglio comunale uscente che potrebbe avere la delega allo Sport.

Le quote rosa

Nel gioco delle deleghe nella squadra di governo è quasi scontato il ritorno di Gigi Gessa e Sandro Porqueddu. C’è poi da trovare un equilibrio con le quota rosa dell’esecutivo: in pole position ci sono Rita Ragatzu - la più votata di FI - e Chiara Contu - arrivata seconda nella lista di FdI. Ma non si esclude che il nome della terza donna in Giunta possa farlo l’Udc, che potrebbe proporre Nicole Fois, la prima dei non eletti, giovanissima e volto nuovo della politica cittadina.

Resta poi da trovare l’accordo sul nome del presidente del Consiglio, carica che verrà votata e decisa direttamente dall’assemblea civica di piazza Cellarium. Un incarico conteso, e alcuni nomi che circolano da giorni: oltre all’ex sindaco Tonino Melis, in tanti vedrebbero bene nel ruolo Pierpaolo Ambu, il terzo più votato di Forza Italia, che però rischia di non essere condiviso da tutta la maggioranza qualora il partito dovesse avere una casella in Giunta - anche perché FI è già rappresentata anche dallo stesso sindaco. Ma non si esclude che il timone dell’assemblea civica possa andare ad una donna: a partire dalla stessa Gabriella Mameli, che potrebbe scegliere il ruolo di presidente del Consiglio al posto di un assessorato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata