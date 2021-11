«Giunta in ritardo perché decisa a Cagliari»  

«Che tutti gli assessori siano di Capoterra, che non arrivino esperti o tecnici da Cagliari. Sarebbe uno sgarbo ai giovani preparati, e non stanti, della nostra città».

Quindici giorni per scegliere gli assessori. Beniamino Garau, sindaco del centrodestra vittorioso al ballottaggio del 25 ottobre, domani presenterà in Consiglio la sua GIunta. «Questo ritardo non mi stupisce», dice Beniamino Piga, sconfitto allo spareggio per il Municipio. «Quando a vincere le elezioni è una coalizione come quella che sosteneva Garau, è ovvio che a decidere siano le segreterie dei partiti di Cagliari. Le stesse che avevano imposto proprio il nome di Garau».

Equilibri da raggiungere nella coalizione.

«Certo. Dopo il primo turno Garau ha imbarcato anche i Riformatori e i Fratelli d’Italia che prima sostenevano Gianluigi Marras. E a questo punto dovrà accontentarli con un assessorato, visto che non c’è stato un apparentamento ufficiale. Mi auguro solo che...».

Che cosa?

Il centrosinistra ha fatto harakiri?

«In che senso?».

Unendo i voti suoi e quelli del candidato sindaco del Pd Demuru avreste vinto al primo turno.

«Occorre dirla tutta. Noi siamo una coalizione civica di centrosinistra, il mancato accordo pre-elettorale con il Pd nasce dall’aut aut imposto dalla segretaria locale Isabella Murtas: o noi o l’ex sindaco Francesco Dessì, al quale hanno fatto opposizione negli ultimi anni in Consiglio».

E vi siete spaccati.

«Il segretario regionale del Pd Cani e tutti i consiglieri regionali per il ballottaggio hanno dato una precisa indicazione di voto per me. Il Pd locale no, ha chiesto il simbolo nella scheda un apparentamento tecnico, cioè un posto in Consiglio e un assessorato. Io ho rifiutato sa perché?».

Perché?

«Perché avrei dovuto sacrificare un assessorato destinato alla lista “Capoterra Insieme”, tutti giovani professionisti di grande valore, e in Consiglio il posto di Carla Cadeddu. questo modo di politica no, non mi va».

Così però lei ha perso il ballottaggio.

«Sì, mi accusano di aver spianato la strada a al centrodestra ma sa cosa le dico: lo rifarei, perché sono stato corrente al primo minuti all’ultimo. Il Pd locale prima non voleva patti con Francesco Dessì, poi però al ballottaggio era disponibile a un accordo in cambio di poltrone. No, non ci sto. Questo modo di pensare fa male alla politica. A Capoterra ha vinto l’astensionismo, la maggioranza degli elettori ha disertato le urne.

Rammarichi?

«No, ripeto. Vado fiero di ogni mia scelta, le rifarei. Meglio perde le elezioni che la dignità».

