Giunta, il rimpasto slitta a settembre 

Ancora spigolature nel centrodestra, ma l’agenda dei prossimi tre mesi – tra leggi da approvare, spoil system interno e l’annunciato rimpasto (ormai slittato a settembre) - comincia ad avere contorni più definiti. Entro giovedì, come previsto dalla 107, dovrà essere chiuso il cerchio sui nomi dei nuovi direttori generali. Prima di allora il presidente della Regione potrebbe fare un passaggio con i segretari dei partiti di maggioranza. Non è in discussione la sostituzione dei dirigenti presenti a Sardara l’8 aprile, ormai data per certa, le interlocuzioni riguarderanno invece altri ruoli chiave. Per esempio quello della direzione generale dei Trasporti, visto che l’attuale dg Gabriella Massidda sarebbe in predicato di assumere la direzione di uno dei tre dipartimenti istituiti dalla 107. Continuano a rimbalzare voci su un possibile cambio al vertice di Ats, ma se ne riparlerà a fine agosto perché il 30 giugno scorso i dg della sanità sono stati prorogati di sessanta giorni.

Variazione in arrivo

La prossima settimana sarà fondamentale anche sul fronte della legge omnibus che contiene la variazione di bilancio da oltre 150 milioni di euro. Già martedì Solinas potrebbe convocare i capigruppo per illustrare il provvedimento che a stretto giro dovrebbe entrare in commissione Bilancio sotto forma di proposta di legge. Quasi di sicuro l’opposizione userà i dieci giorni a disposizione per la relazione di minoranza, il testo approderà in Aula non prima dell’1 agosto, per essere approvato entro il 13. Dopo la variazione sarà possibile ragionare sul tagliando della Giunta che, a questo punto, è ufficialmente rinviato a settembre. Al ritorno dalle vacanze, i tempi saranno maturi anche per la nomina delle nuove figure istituite con la legge degli staff: segretario generale e capi dipartimento. A ottobre rielezione dei presidenti delle commissioni. Tutto farà parte della stessa partita.

La sveglia di Agus

Nel frattempo, il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus ricorda che «dal 27 luglio questa ingloriosa legislatura sarà più vicina alla sua fine che al suo inizio». E avverte: «La partita non si gioca più all’interno del Consiglio, la maggioranza ha i numeri per governare ma non è in grado: andranno avanti per tirare a campare e fare incetta di quello che rimane». Il problema, secondo Agus, è fuori dall’Aula: «Ancora oggi non esiste una proposta di Governo alternativo a quello del centrodestra, un programma che possa creare le basi per la ripartenza dell’Isola. Una coalizione che si confronti non solo sugli errori altrui ma, soprattutto, su quello che vorrebbe fare per la Sardegna. Progressisti, Pd, il M5S, Leu, ma anche il mondo dell’autonomismo e quello del civismo moderato, hanno una responsabilità storica e dovrebbero iniziare a lavorare con quello spirito. Il fatto che dall’altra parte ci sia il peggio del peggio non rende automaticamente credibili e vincenti tutti gli altri. E i prossimi due anni e mezzo passeranno veloci, ancora più dei primi».

