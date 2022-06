Giunta, i Riformatori incalzano FdI  

Si preannuncia un lunedì rovente in piazza Eleonora ma le previsioni meteo non c’entrano. Dopo le consultazioni con i singoli partiti della maggioranza, per Massimiliano Sanna è tempo di tirare le somme e dare un volto alla Giunta che lo affiancherà nei prossimi cinque anni. Il neo sindaco vorrebbe chiudere il cerchio in serata per far partire al più presto l’azione amministrativa: in sala Giunta, però, si troverà di fronte sei segretari pronti a difendere con il coltello tra i denti quanto conquistato nel segreto dell’urna.

I nodi da sciogliere

Calcolatrice alla mano, i simboli che hanno portato il candidato del centrodestra sullo scranno più alto del Municipio, hanno già chiaro in mente il peso di ogni lista e l’esatta corrispondenza in termini di incarichi. Alla base dei malumori, tuttavia, ci sarebbe una lettura difforme del documento sottoscritto dagli alleati alla vigilia delle Amministrative: i Riformatori sosterrebbero di aver diritto a un assessorato oltre alla poltrona del sindaco, per gli altri il quoziente dei liberaldemocratici sarebbe insufficiente. Al vertice di domani, oltre al segretario provinciale Andrea Santucciu, dovrebbe partecipare anche l’ex leader di Fortza Paris Mauro Solinas per tentare un’estrema mediazione. L’obiettivo è riuscire a convincere Fratelli d’Italia (che avrebbe diritto a tre assessorati) a effettuare come prima scelta la presidenza del Consiglio o la delega di vicesindaco, che di crediti ne valgono 150, contro i 100 degli assessorati. In questo modo, secondo il meccanismo dei resti, il partito di Francesco Mura non riuscirebbe ad esprimere la terza scelta, lasciando uno spazio libero nell’esecutivo alla più votata della coalizione, Carmen Murru. Operazione che, secondo voci di corridoio, potrebbe risultare gradita al consigliere di Fratelli d’Italia Peppi Puddu, che non ha mai fatto mistero di ambire al ruolo di presidente dell’assemblea civica. Salvo ripensamenti, il partito di Giorgia Meloni sembrerebbe più orientato a non sacrificare nessuna delle poltrone.

Le incompatibilità

Per il sindaco Massimiliano Sanna, poi, c’è da risolvere il nodo della parità di genere in Giunta. Tra le papabili ci sono Giovanna Bonaglini, espressione dell’Udc, e Rossana Fozzi, candidata di Fratelli d’Italia. Su quest’ultima, però, potrebbe insinuarsi l’ombra dell’incompatibilità: dal 2020, infatti, fa parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione Oristano. Stessa sorte, tra i banchi della minoranza, potrebbe toccare a Massimiliano Daga, delegato dell’amministratore straordinario della Provincia nel Consiglio di amministrazione del Consorzio Industriale oristanese.