Giunta, grandi manovre al via 

Il prefisso “vice” non c’è più: Massimiliano Sanna è a tutti gli effetti il neo sindaco di Oristano. L’investitura ufficiale è arrivata ieri, intorno alle 13, con la proclamazione in Tribunale da parte del giudice Tania Scanu, presidente dell’Ufficio centrale elettorale. Quella simbolica poco più tardi, quando l’esponente dei Riformatori, sorriso stampato sul volto, ha raggiunto Palazzo Campus Colonna per ricevere dal primo cittadino uscente la fascia tricolore. E intanto sono già iniziate le manovre per la costituzione dell’esecutivo, già ieri ci sono stati i primi incontri con i partiti.

Il passaggio

«Andrea Lutzu ha dato la disponibilità a collaborare con la nuova amministrazione per il bene della città – ha detto Sanna - È una risorsa per la città, continuiamo un rapporto che può dare solo buoni frutti». Propositi confermati dallo stesso ex capo dell’esecutivo. «Se il nuovo sindaco ha bisogno di aiuto e di chiarimenti soprattutto su sanità, lavori pubblici e urbanistica, per il bene della città io ci sarò» ha detto Andrea Lutzu che poi su Facebook ha aggiunto: «Lascio il Comune con i conti in ordine e con una dote eccezionale di cose fatte e da completare. Vado via in punta di piedi, come sono entrato. A testa altissima e con la coscienza a posto».

La Giunta

Per Massimiliano Sanna è già tempo di mettersi al lavoro. L’agenda non prevede giornate di riposo, almeno per il momento: ci sono subito da incontrare i compagni di corsa e scegliere coloro che andranno a occupare le posizioni principali dello scacchiere. Dieci giorni l’arco temporale che il neo amministratore si è dato per svelare il volto della Giunta.