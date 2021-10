Giunta, ecco le poltrone Psd’Az 

I sardisti, quindi, in giunta, avranno assessorati chiave nel momento in cui giungono a Bosa oltre venti milioni di euro che cambieranno il volto della cittadina. Il tutto senza aver avuto dai cittadini alcun mandato in questo senso, ma in conseguenza di un accordo fortemente voluto dal presidente Cristian Solinas e sostenuto dal consigliere regionale Alfonso Marras, transitato mesi fa nel Psd’Az.

La nuova Giunta, su cinque assessori, ne conta almeno tre fra iscritti e di area: L'ex sindaco, ex consigliere provinciale, già presidente nazionale dei Quattro Mori Silvano Cadoni, si prende da non eletto ed assessore tecnico le deleghe all’Urbanistica, Sviluppo e Programmazione, Ambiente, Agricoltura, Pesca, Portualità Fluviale, Viabilità e Traffico. Il giovanissimo Federico Ledda, iscritto al Psd’Az, riceve le deleghe alla Protezione civile, Lavori pubblici e manutenzione, decoro urbano (con verde pubblico e raccolta differenziata) e Polizia locale, oltre all'incarico di vice sindaco. L'avvocato Maria Giovanna Campus, membro della maggioranza e di area sardista, si occuperà di Patrimonio, (Area, Usi civici , immobili, alienazioni e questioni legali), personale, servizi sanitari (igiene, randagismo, servizi cimiteriali ed associazionismo). Confermate le deleghe alla dottoressa Maura Marongiu (Servizi sociali, famiglia, parchi urbani, Bilancio e tributi) ed alla professoressa Paola Pintus (Cultura e beni culturali, Pubblica istruzione ed edilizia scolastica, Politiche giovanili, Sport ed edilizia sportiva). Il sindaco si tiene strette ma ad interim (prossimo incarico ad altro consigliere?) le deleghe alla Sanità, Turismo ed Attività produttive (commercio ed artigianato). La dottoressa Daniela Brundu, quota sardista nel gruppo di minoranza, entra oggi in maggioranza, nella seduta in cui i consiglieri Roberto Deriu e Luca Putzulu subentrano ai dimissionari.

Inizia oggi in un rinnovato Consiglio comunale il cammino della nuova Giunta guidata dal sindaco Piero Casula, nata in un doloroso parto che è costato al primo cittadino importanti addii e perfino rotture personali. Entrano ufficialmente i sardisti, dopo sette mesi di trattative e, dopo aver inequivocabilmente perduto a Bosa le elezioni comunali e regionali, finiscono con il prendersi tutto o quasi.

L’esecutivo

L’intesa

Il sindaco difenda la sua scelta costata l’addio del suo vice Alessandro Campus e della sua fedele militante ed assessore comunale Piera Addis. E rilancia: «Stiamo dando il via ad un progetto per il presente e per il futuro - dice - di forze che, pur presentatesi in liste diverse alle ultime comunali, ragionando per il bene della città e del territorio hanno deciso di lavorare insieme». I sardisti, dal canto loro, incassano il successo targato Marras e plaudono all'accordo: «Ci preme ancora sottolineare l’importante occasione per la città», sottolinea il segretario cittadino, l'architetto Gugliemo Macchiavello.

L'appuntamento è per questa mattina, in un'attesa seduta del Consiglio comunale.

