Giunta, dalle urne i partiti attendono  il via al rimpasto 

Dopo il voto potrebbe anche cambiare la geografia dei gruppi in Consiglio regionale. Sono sette i membri dell’Assemblea candidati: Francesco Mura (FdI) è terzo sul proporzionale per la Camera; Franco Stara (Italia Viva) corre per il Terzo Polo sul collegio di Cagliari dove affronterà Ugo Cappellacci (centrodestra), Andrea Frailis (centrosinistra) e Mauro Congia del Movimento Cinquestelle; Dario Giagoni (Lega) sul collegio Sassari-Olbia-Alghero per la Camera opposto alla costituzionalista Carla Bassu (centrosinistra), Mario Perantoni (M5S) e Maria Giovanna Pedoni (M5S). Sul proporzionale per la Camera in corsa anche Nanni Lancioni (Psd’Az) dietro la capolista Lina Lunesu. E sempre per la Camera è capolista per Noi Moderati Stefano Tunis. Michele Ennas (Lega) ha una terza posizione al Senato; il capogruppo Angelo Cocciu è capolista al Senato per Forza Italia, mentre Carla Cuccu (Misto) è in seconda posizione nel listo di Noi Moderati sempre per Palazzo Madama.

Oggi il silenzio elettorale, domani il voto. E da lunedì si ricomincia con il balletto della verifica di Giunta annunciata a fine marzo ma che, stavolta, il presidente della Regione Christian Solinas dovrà attuare sul serio. Le deleghe da conferire subito rischiano di diventare due.

Deleghe e candidati

I Trasporti, di cui il governatore ha assunto l’interim dopo le dimissioni di Giorgio Todde. Poi c’è l’Ambiente, considerato che il responsabile Gianni Lampis (Fratelli d’Italia) è candidato nel collegio Sulcis-Medio Campidano per la Camera.

Le sfide

Il silenzio pre-elettorale arriva dopo trenta giorni di una campagna molto faticosa per i candidati che hanno fatto tappa da un territorio all’altro della Sardegna nel pieno del caldo estivo. Tra le sfide più interessanti sui collegi uninominali c’è quella di Cagliari per la Camera, ma anche quella del Senato sud Sardegna dove si affrontano Antonella Zedda (centrodestra), Maria del Zompo (centrosinistra), Claudia Medda (Terzo polo), Sabrina Licheri per il M5S. Sfida all’ultimo voto nel collegio Senato Nord Sardegna, con Marcello Pera (centrodestra) opposto a Gavino Manca (Pd), Marcello Cherchi (M5S) e Valerio Zoccheddu (Terzo Polo). Nel collegio di Nuoro per la Camera la battaglia è tra Barbara Polo (centrodestra), Michele Piras (Pd), Emiliano Fenu (M5S), Stefano Coinu (Terzo polo).

Sicuri sul proporzionale

I posti più o meno blindati sono solo al proporzionale. FdI ripropone l’uscente Salvatore Deidda come capolista alla Camera, seconda è la ligure Paola Frassinetti che però accetterebbe il seggio in Lombardia. Capolista alla Camera per Forza Italia è Pietro Pittalis, per il Pd c’è Silvio Lai, per Alleanza Verdi-sinistra Francesca Ghirra, Alessandra Todde per il M5S, la ministra Elena Bonetti per il Terzo Polo (seguita dal senatore uscente Giuseppe Luigi Cucca). In Sardegna è capolista alla Camera per Impegno civico il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Sull’uninominale per il Senato, Carlo Doria guida la ista di Psd’Az-Lega, Marco Meloni quella del Pd, il senatore uscente Ettore Licheri per il M5S, Guido Garau per il Terzo Polo.

