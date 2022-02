Giunta Concu, “promossi” solo due assessori 

Anche il capogruppo dei 5 Stelle Gianluca Putzu la pensa allo stesso modo: «Il sindaco non arriva alla sufficienza, la pandemia non può bastare a giustificare l’operato della Giunta che di fatto si è limitata all’ordinario». Superano la sufficienza solo il vicesindaco Porqueddu, e l’assessora alla Cultura. Nessun voto per l’assessora alle periferie Cristina Pilo, arrivata in Giunta solo sei mesi fa.

Sulla stessa linea il capogruppo di Italia in Comune Mario Tuveri, che promuove solo il vicesindaco Porqueddu, «capace di gestire due settori complicati come Bilancio e Personale», e l’assessora Relli, «che comunque è riuscita a organizzare una serie di iniziative nonostante le difficoltà legate al Covid. Al resto della Giunta do un 4 scarso, compreso il sindaco che si è tenuto troppe deleghe, con evidenti difficoltà: dalle criticità negli impianti sportivi, che avrebbe dovuto risolvere in primis l’ex assessore Cioni, ai problemi creati dall’autovelox che ci sta costando parecchio in termini di ricorsi e multe annullate».

«Giudizio negativo da parte del Pd. «Qualcosa è stata fatta, ma gran parte del programma elettorale del sindaco è rimasto lettera morta», dice il capogruppo dei dem Omar Zaher. «La Giunta è stata inesistente, a parte l’assessore al Bilancio Porqueddu con il quale ho lavorato bene in questi anni alla guida della commissione. Per il resto ha sempre fatto tutto il sindaco, con troppe deleghe che ovviamente non gli hanno consentito di raggiungere grandi risultati».

Le uniche sufficienze sono per il vicesindaco Sandro Porqueddu e per l’assessora alle Politiche culturali Roberta Relli, promossi a pieni voti anche dai banchi dell’opposizione del Consiglio comunale di Selargius. «Per il resto è stata garantita solo l’ordinaria amministrazione, con gran parte della squadra dell’esecutivo inesistente», commentano i gruppi di minoranza mentre stilano le pagelle di fine mandato per il sindaco Gigi Concu e la sua Giunta. «La città è decisamente migliorata», dice invece Pierpaolo Ambu, Sardegna 20Venti, a nome della maggioranza, «il sindaco è stato capace di assicurare una programmazione strategica per il nostro territorio».

I nodi

I sardisti

Giudizio negativo da parte del Psd’Az, di fatto rimasto sospeso fra maggioranza e opposizione dopo la creazuibe del gruppo in Consiglio lo scorso luglio. «Al netto delle evidenti difficoltà legate alla pandemia ci sono però alcune cose che non sono state fatte», sottolinea il capogruppo Paolo Schirru. «Selargius merita di più, a partire da una visione e progettualità più ampie. E soprattutto deve riappropriarsi del suo ruolo importante all’interno della Città metropolitana e a livello regionale».

I risultati

La maggioranza difende l’operato di sindaco e Giunta. «Ciascuno degli assessori ha dato il suo contributo nella realizzazione del progetto di governo», il commento di Pierpaolo Ambu, capogruppo di Sardegna 20Venti. E sull’azione del sindaco aggiunge: «I risultati raggiunti sono evidenti: dalla nuova viabilità a Su Planu agli interventi realizzati a Is Corrias, dove fra rotatoria e strade completate il rione ha cambiato davvero volto. Oltre a una serie di cantieri in tutta la città, così come è stata gestita bene la questione dell’igiene urbana, senza modifiche delle tariffe Tari, e garantita la manutenzione delle strade, sino ai nuovi parcheggi al posto dell’ex cinema».

