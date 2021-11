Giulini: «Profonda delusione» 

Bologna. Il finale è una bolgia. Prima il rigore non concesso per la trattenuta su Joao, poi l’espulsione di Caceres e la panchina che salta in piedi per i soli 3 minuti di recupero. Negli spogliatoi, Mazzarri è una furia e allora meglio evitare la conferenza stampa. E a parlare ci pensa il presidente Giulini. Niente polemiche con l’arbitro («con Roma e Bologna potevano esserci altre decisioni, ma nulla di clamoroso»), fiducia a Mazzarri (una delle poche certezze di questo momento») e l’annuncio del ritiro per preparare la gara di sabato con l’Atalanta che vale già una stagione.

Profonda delusione

Il Cagliari perde ancora e resta col fanalino di coda in mano: «Fa malissimo, è terribile», spiega il patron del Cagliari, la cui delusione è lampante. «Faccio fatica a trovare una spiegazione. Il nostro obiettivo è sempre stato la salvezza, soprattutto ricordando come ci siamo salvati nella passata stagione. Ma faccio fatica a darmi una spiegazione, questa non è una rosa da ultimo posto». Una sola idea fissa: «Dobbiamo lavorare a testa bassa, con umiltà e personalità per cambiare questa situazione». Si pensa al ritiro: «Magari due o tre giorni prima dell’Atalanta, è una decisione che prenderanno il direttore e l’allenatore. Qualche giorno potrebbe essere utile per compattare il gruppo». Giulini non si dà pace: «È una situazione inaccettabile, mi spiace soprattutto per i miei collaboratori e i tifosi, loro non meritano l’ultimo posto».

Con Mazzarri

Il tecnico resta in silenzio. «Nello spogliatoio c’erano nervosismo e amarezza. Meglio preparare subito la gara con l’Atalanta, è giusto che sia io a metterci la faccia». Niente alibi: «Se siamo ultimi, vuol dire che manca qualcosa. A volte la serenità nella gestione della gara, a volte attenzione, qualche volta l’attaccamento alla maglia. Dobbiamo lavorare con umiltà». Ripartendo dall’allenatore: «Mazzarri gode della mia fiducia incondizionata. È una delle poche certezze, in questo momento i giocatori devono aggrapparsi a lui per uscire da questa situazione». Giulini difende il tecnico: «Da quando c’è lui subiamo meno tiri, si vede il suo lavoro».