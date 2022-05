Giulini non lascia: ripartiremo 

Deluso, quasi non riesce a parlare. La prima frase che pronuncia ai microfoni di Sky, con il volto scosso dalla sconfitta di una retrocessione, è rivolta a chi ce l’ha fatta: «Complimenti alla Salernitana».

Delusione

Quindi parla del Cagliari: «La retrocessione viene da lontano ed è meritata», dice. «Abbiamo provato, dopo la cessione di Barella, nell’anno del centenario, a migliorare le nostre ambizioni. E a prendere giocatori importanti come Nandez, Rog, Godin e quest’anno Keita. Abbiamo sollevato di molto il monte ingaggi, ma questa strategia non ha pagato e ci ha portato dopo tre anni, dopo già aver fatto un miracolo l’anno scorso, a questa amarissima conclusione. Non posso che scusarmi con la gente che lavora per questo meraviglioso club e con tutti i nostri tifosi che sono venuti anche qui a Venezia in tantissimi». Ammette anche che alcune scelte non hanno pagato: «Abbiamo provato a prendere allenatori importanti come Di Francesco e Mazzarri, ma non è servito. Questo tentativo in buona fede di alzare il livello dall’anno del centenario in poi non ha pagato». A chi gli chiede che cosa cambia ora, risponde: «Ho vissuto momenti duri in passato quando è morto mio padre e, giovanissimo, ho dovuto rilevare le aziende del gruppo. Ma anche quando, appena preso il Cagliari, ho vissuto una retrocessione e, infine, quando nel nel 2017 la mia azienda è stata coinvolta in un caso giudiziario e invece siamo ancora qui che facciamo le cose per bene, con il massimo rispetto per l’ambiente e per il territorio. Da questi tre grandi choc ho imparato che dalle cose più brutte si riparte. Anche questa volta si ripartirà».

Polemica

Sulle indiscrezioni di cessione del club polemizza con il giornalista Fabio Caressa: «Sono falsità, arrivate in una settimana cruciale. Sembrava che dovessimo andare via tutti. Anche a Venezia è stata una partita maledetta. Ripartiremo a testa alta. Penso che qualcuno non ci ha voluto bene, a cominciare da chi, per primo, ci ha infamato sulla cessione del club senza verifiche». Per la cronaca, il giornalista Sky ha replicato: «Se pensa che l’informazione sia un’infamata alla società, mi spiego tante cose sul perché sia andata male quest’anno».