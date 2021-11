Giulini mette la squadra sotto tiro 

Niente giri di parole, da quello che è filtrato nella serata di ieri. Giulini è partito subito all’attacco, salvando solo il tecnico Mazzarri, che già a Bologna aveva tolto dal banco degli imputati: «È la nostra unica certezza». Nel mirino i giocatori, soprattutto quelli che pesano maggiormente sulle casse della società, colpevoli di non avere sul campo un atteggiamento adeguato a quanto percepito. Parole che però non sono piaciute a qualche rossoblù, che avrebbe risposto per le rime a Giulini, trasformando l’incontro in uno scontro. Quasi un’ora di discussione, con tensione altissima. E chiusa senza alcun chiarimento. E così ieri il presidente ha ancora lasciato libero il suo posto in tribuna, come ormai capita dalla gara pareggiata col Venezia. Per la delusione provata dalle prestazioni della squadra, il messaggio fatto recapitare dalla società, ma anche per evitare di dover ascoltare una contestazione sempre più pesante nei confronti della sua gestione, arrivata alla ottava stagione con pochissime luci e tante ombre.

Il Cagliari nel caos e, non bastassero i risultati di questo deprimente avvio di stagione, ecco scoppiare la guerra tra il presidente Giulini e la squadra. Un confronto che, dopo le frecciate dei giorni scorsi e, in particolare, nel dopo partita di Bologna, è esploso violentemente alla vigilia della gara di ieri con l’Atalanta. Un faccia a faccia col patron da una parte e tutta la rosa dall’altra, all’interno degli spogliatoi di Asseminello e chiuso con lo sciopero del presidente, che ieri ha ancora una volta disertato la tribuna della Unipol Domus.

Black Friday

Botta e risposta

Il caso Farias

E nello scontro di venerdì sera sarebbe emersa anche una scelta di mercato ormai definita. Quella di Verona, in programma il 30 novembre, sarà infatti l’ultima partita di Diego Farias con la maglia del Cagliari. Un annuncio dato nel confronto dallo stesso Giulini. Il Mago di Sorocaba, il cui contratto andrebbe in scadenza il prossimo 30 giugno, avrebbe infatti raggiunto un accordo col club rossoblù per risolverlo il primo dicembre, all’indomani della gara con i gialloblù. Un divorzio annunciato da tempo, visto che Farias è reduce da tre stagioni in prestito (Empoli, Lecce e Spezia) e in estate è stato più volte a un passo dalla cessione (scambio con il sampdoriano Caprari e cessione in Turchia saltati all’ultimo momento).

