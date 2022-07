Giulini, la sfida: settimane dure Ora ripartiamo 

L'occasione è l'inaugurazione della tribuna del campo principale di Asseminello, dedicata al padre Carlo Enrico. Sessantasette giorni dopo quel sanguinoso 22 maggio, Tommaso Giulini ricompare in pubblico e torna a parlare. Lo fa prima di tutto per ringraziare chi ha permesso di poter realizzare uno dei tanti progetti da tempo in cantiere e per dire che lui, anche di fronte alle difficoltà, ancora una volta non si tira indietro ed è pronto a ripartire.

Nel nome del padre

La tribuna “Carlo Enrico Giulini” è un motivo d'orgoglio: «Ringrazio tutti coloro che lavorano nel Cagliari, che hanno passato settimane estremamente complicate. So cosa significa in prima persona subire a volte anche attacchi meno giusti di quelli che uno si aspetta, però abbiamo dimostrato in questi tanti anni insieme di essere una grande famiglia. I valori del nostro gruppo sono perseveranza, ambizione e soprattutto integrità. Questo è un qualcosa di cui mio padre sarebbe stato orgoglioso». Un progetto andato avanti tra mille difficoltà: «L’idea è nata chiacchierando con Mario Passetti prima del lockdown: volevamo dare una tribuna alla nostra Primavera, sperando di ospitare tante persone e di poter fare delle amichevoli della prima squadra con una buona cornice di pubblico. Ringrazio il prefetto di allora, Bruno Corda, perché siamo riusciti a iniziare i lavori durante il lockdown per la felicità di tante aziende locali che vivevano un momento complicato». Ieri la tribuna di Asseminello, domani lo stadio che dovrà essere la nuova casa del Cagliari: «È il primo giorno in cui mi espongo pubblicamente dopo quella maledetta domenica di Venezia, lo faccio per un qualcosa a cui teniamo da tanto. Non potevamo farlo prima, perché è passato un anno e mezzo per avere l’agibilità. Questo fa capire cosa significhi fare uno stadio: se ci vuole un anno e mezzo per avere l’agibilità di mille persone per una tribuna, capite cosa significhi uno stadio».

Mercato

La Sampdoria spinge per Rog, ma il Cagliari frena. Probabile un faccia a faccia oggi col giocatore per capire quali siano le sue volontà. Il croato, a inizio ritiro, aveva espresso il desiderio di restare in rossoblù per dare il suo contributo alla risalita. Ma il suo agente preferisce riportare il giocatore in Serie A. L'incontro sarà decisivo per definire il futuro del croato, che la Samp è disposta a prendere in prestito con un riscatto già stabilito di 6 milioni. Sul fronte offensivo, invece, continua la caccia a un altro esterno, con l'obiettivo puntato sul leccese Di Mariano e Falco, in uscita dalla Stella Rossa. Congelata, invece, la ricerca di una terza punta, anche se non è da escludere, da qui a fine mercato, un rilancio per il romeno del Reading Puscas o l'esperto Marconi dell'Alessandria. In uscita, invece, Contini è sempre più vicino all'Olbia, mentre il Verona insiste per Lisandru Tramoni, da girare poi al Mantova.