Giulia vola su migliaia di like 

Un tuffo acrobatico dall’arco, e poi una pioggia di like sui social per Giulia Calcaterra, la giovane sportiva, fitness influencer e imprenditrice di abbigliamento intimo e sportivo.

Giulia non è nuova a queste imprese, ha compiuto tuffi, immersioni, lanci dal paracadute e spericolate evoluzioni con il surf nei posti più affascinanti e remoti del Globo: Francia, Spagna, America, Sud Est Asiatico. Ora torna in Sardegna, dove per la prima volta si è tuffata dai 15 metri del monumento naturale del Montiferru, ripreso con una action cam e subito postato sui canali social personali dove ha conquistato il gradimento di decine di migliaia di suoi follower. Dopo Cala Goloritzè il tuffo da S’Archittu per Giulia che fin da piccina ha praticato ginnastica, intraprendente ed estroversa viaggia per il mondo per dare sfogo alle sue performance e conseguire nuove imprese sportive sempre molto seguite. Possiede anche un canale you tube dove condivide i suoi allenamenti e le sane abitudini «sperando di poter ispirare e motivare sempre più persone a rimboccarsi le maniche per ottenere sempre il meglio dalla vita», sottolinea.

L’attrazione

L’arco di S’Archittu già teatro del mondiale di tuffi da grandi altezze nel 2001, ha sempre affascinato tutti gli sportivi per la sua suggestiva cornice paesaggistica, incastonato nel mare blu cobalto. Dagli amatori ai professionisti di sport estremi interpreti di vere imprese acrobatiche. Ma anche il Cinema è sempre stato attratto dalle pietre lunari del ponte calcareo, la compianta Lina Wertmuller ci ha ambientato la scena iniziale di “Notte d’estate con profilo greco, occhi a mandorla e odore di basilico” nel 1986. Davide Manuli “La leggenda di Kaspar Hauser” nel 2011; mentre Rocco Papaleo ha girato le riprese de “Una piccola impresa meridionale,” nel 2012”. Il regista americano Jason Baffa il suo film-documentario “Bella vita” nel 2014. Paolo Zucca, il pluripremiato regista sardo, vi ha girato alcune scene de “L’uomo che comprò la luna” nel 2018.

S’Archittu è stato istituito come monumento naturale nel 1993 dall’Assessorato all’Ambiente Sardegna, per tutelarlo dall’azione erosiva dell’acqua marina e da quella antropica dell’uomo, quindi salvaguardarlo per le future generazioni. D’estate viene preso d’assalto per un po’ di relax balneare, e tanti viaggiatori vogliono assaporare ancora la bellezza genuina di questo scrigno ambientale.