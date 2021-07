Giù le serrande al centro anziani 

Dopo la chiusura delle sedi di via Dante, via Merello, piazza IV Novembre, via Nenni e Flumini, il centro anziani di via Brigata Sassari ricavato all’interno della sala Michelangelo Pira, era rimasto l’unico aperto. Poi un brutto giorno, il 3 giugno, i soci hanno trovato le porte sbarrate e la serratura cambiata. Sfrattati. Senza possibilità di appello. Così adesso gli oltre sessanta anziani che si riunivano per leggere il giornale, giocare a carte o scambiare quattro chiacchiere, si sono ritrovati di punto in bianco in mezzo alla strada, sotto il sole o costretti a stare a casa. A lanciare l’allarme è Beniamino Spiga, 79 anni, amministratore del circolo associativo per anziani di via Brigata Sassari.

La rabbia

«Ci eravamo trasferiti li dopo la chiusura di via Dante», racconta, «eravamo sessanta iscritti, il più anziano di 94 anni. Nel 2010 quando c’era presidente Vittorio Pintus, il Comune ci aveva assegnato questi locali nella sala Michelangelo Pira». Poi, piano piano, «sono andati via i carabinieri in pensione e i combattenti, mentre noi siamo rimasti», prosegue Spiga. «Il primo giugno ci siamo riuniti per essere pronti dopo l’emergenza Covid e il 3 giugno sono andato per fare le pulizie dei filtri dei frigoriferi». E lì arriva l’amara sorpresa. «Non sono potuto entrare perché avevano cambiato la serratura e noi non avevamo ricevuto nessuna comunicazione. Dentro abbiamo tutta la nostra roba: le macchinette da caffè, i frigoriferi, le macchine del cioccolato e tutta la documentazione che adesso non sappiamo come prendere».

In strada

E gli anziani in mezzo alla strada: «Mi chiamano perché non sanno dove andare. Avevano detto che ci avrebbero trovato un’altra sede in via Sant’Antonio, invece siamo in piazza. Non riusciamo ad avere un incontro con il Comune e siamo davvero amareggiati. Siamo stati buttati via come stracci». E tra i soci, già duramente provati dalle restrizioni anti Covid, c’è grande tristezza.

La delusione

«Era l’unico circolo rimasto», dice Palmerio Pilleri 78 anni, «e adesso siamo tutti in strada. Io andavo sempre a giocare a carte, una partita con gli amici, poi si beveva una bibita insieme, per non stare in casa, per stare un paio d’ore rilassati. Io non capisco cosa stiano aspettando a risolvere questi problemi degli anziani». I tempi per giocare a bocce tutti assieme, scambiare quattro chiacchiere o leggere il giornale e partecipare a laboratori di cucina e cucito in locali climatizzati, sono finiti da tempo. Negli ultimi anni i centri anziani hanno chiuso uno dopo l’altro. Prima era toccato a quello di Flumini poi a quelli di via Dante, via Merello, piazza IV Novembre e via Nenni.

L’arte di arrangiarsi

Così non è rimasta altra scelta che arrangiarsi: preso un tavolino e qualche sedia ci si organizza per vedersi nei parchi durante l’estate. I problemi maggiori arriveranno però con l’inverno. La popolazione anziana cresce (gli over 65 sono 15mila, nel 2002 erano poco meno di 7mila), ma i servizi continuano a mancare. E il pensionato comunale di via Cilea è chiuso da dieci anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA