«Giù le mani dalla sanità pubblica» 

L’impressione, ma forse molto di più di una semplice impressione, è che la sanità pubblica stia lasciando sempre più spazi a quella privata. Da qui un no deciso ai “medici in affitto” e un impegno a stare addosso alla politica regionale (ma anche nazionale). Secondo il Comitato per il diritto alla salute della provincia sono tante e gravi le colpe e le omissioni del sistema tanto che, in accordo con il Coordinamento per la difesa della sanità pubblica del Centro Sardegna, si sta pensando a una mobilitazione generale fino a una serie di esposti alle Procure della Repubblica dell’Isola per denunciare «la situazione inaccettabile che si sta ripetendo con sempre maggiore frequenza» sottolinea Alessandro Rosas, coordinatore del Centro Sardegna.

La protesta

Anche per Francesco Nieddu del coordinamento «esternalizzare i servizi è solo un grande trucco, occorre mettere paletti forti perché è inaccettabile tutto quello che sta succedendo nella sanità». Il Comitato e il Coordinamento rilevano che «dopo anni di grande impegno per la difesa della sanità pubblica non è stato raggiunto neppure un obiettivo importante. La politica - aggiunge Alessandro Rosas - fa finta di seguirci, tante promesse ma se cambiamento c’è stato è solo in peggio». Il Comitato ricorda che le premesse si sono avute a settembre dell’anno scorso con la firma della convenzione di sei mesi con la società veneta per i medici in affitto nell’ospedale di Ghilarza. «Poi i medici in affitto sono arrivati a Oristano e Bosa e l’impressione è che si voglia continuare di proroga in proroga. La verità è che oggi curarsi è un lusso per pochi».

I costi

Maria Carmela Marras del Comitato per il diritto alla Salute della provincia di Oristano tira quattro conti: «Il costo dei medici che arrivano da Vicenza è di 350 mila euro per sei mesi per gestire solamente i codici bianchi e verdi. Ma questa è l’unica soluzione possibile?». Il Comitato risponde con un no deciso e lancia due proposte: «Utilizzare i soldi spesi per pagare i “medici in affitto” per bandire i concorsi dei medici per aree». Maria Carmela Marras lancia anche la seconda proposta: «Assumere nella Asl, dove maggiore è la carenza di personale medico, gli specializzandi. Molto semplice, la Sanità risparmierebbe finanziariamente oltre a far crescere nello stesso tempo i giovani laureati». La situazione è grave, da Oristano al Marghine e alla Barbagia è un coro di lamentele e di accuse nei confronti della Regione che continua a promettere invano. «È vero che i medici sono pochi ma è altrettanto vero che le soluzioni per superare l’emergenza ci sono, il fatto è che non si vogliono percorrere e questo è grave – aggiunge - Le liste d’attesa sono eterne, nel Pronto soccorso passano ore prima della visita e non certo per responsabilità dei medici e degli infermieri, interi paesi sono senza medico. Non è possibile vivere eternamente nell’emergenza senza programmazione».