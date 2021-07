«Giù le mani dalla guardia medica» 

Una forte risposta da parte della popolazione guspinese ieri mattina al flash mob organizzato per protestare contro i continui disagi provocati dal mancato servizio di guardia medica. Una manifestazione partecipata e senza bandiere, a dimostrazione di quanto il problema sia sentito dall'utenza. Oltre 600 persone, che con la loro presenza hanno voluto sottolineare lo stato in cui versa la sanità e la lenta e irreversibile riduzione dei servizi assistenziali. «L'elevato numero di persone che hanno accolto l'invito a partecipare alla manifestazione è la dimostrazione che il problema esiste e colpisce sempre più utenti – dichiara il sindaco Giuseppe De Fanti – . L'assenza dei dirigenti, la mancanza di specialisti, infermieri e personale addetto allo sportello, nei fatti sta portando alla demolizione dei servizi presso il Poliambulatorio del comune sede di Distretto è tutto questo non è più accettabile». All’iniziativa anche la consigliera regionale Rossella Pinna: «L'episodio della guardia medica è solo la punta dell'iceberg. Da due settimane, gli utenti che necessitano di tale intervento sono costretti a scontrarsi con delle assurdità che non trovano uguali. Nei locali adibiti a tale servizio mancano cartelli o informazioni che indichino cosa fare e a chi rivolgersi. Rivolgo pertanto l'invito ai cittadini che avessero urgenza di tale servizio di chiamare piuttosto il 118 ma non rinunciare a curarsi. Non si può giocare sulla pelle delle persone».

I sindacati

Molto chiare anche le affermazioni di Marinello Frau, segretario dello Spi-Cgil: «Per l'organizzazione di questa manifestazione ci stiamo lavorando, causa Covid, da oltre un anno insieme alle altre organizzazioni sindacali. Oggi finalmente siamo riusciti a portare in piazza la gente ma sia chiaro, il discorso non riguarda solo Guspini ma tutto il territorio. Questo è solo il primo passo per la mobilitazione dei cittadini». Dello stesso tenore le dichiarazioni di Tore Mallocci, segretario organizzativo Spi Cgil: «Il problema della sanità territoriale è una delle tante ricadute negative che si sviluppano nel nostro territorio. Da più parti si continua a ripetere che mancano i medici ma non si capisce perché non si possa procedere attingendo dalla graduatoria regionale che se non ricordo male comprende 700 medici. Data la situazione contingente un'altra possibile fonte potrebbero essere i medici in carico alle Usca (Unità speciali di continuità assistenziale)».

L'appello

«È ora che i cittadini si riapproprino della cosa pubblica e rivendichino i servizi essenziali. Il diritto alla salute è in cima alla lista – ribadisce Alberto Lisci, assessore alle Politiche sociali e sanitarie –. La manifestazione di stamani vuole rivendicare proprio questo. Bisogna assolutamente invertire la tendenza che vuole lo smantellamento dei servizi del poliambulatorio di Guspini e del distretto sanitario. Chiediamo il rispetto e l'attenzione che il nostro territorio merita».

Nel primo pomeriggio una nota della Ats Sardegna ha annunciato: «È online l’avviso esplorativo - manifestazione di interesse per l'affidamento di copertura turni di Guardia medica presso i distretti di Guspini e Sanluri. Il servizio, da svolgersi presso i distretti indicati, dovrà garantire la copertura dei turni di Guardia medica così differenziati: Dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni; dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni festivi e prefestivi». Tutte le informazioni sul sito dell’Ats.