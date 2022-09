«Giù le mani dal poliambulatorio»  

Sit-in ieri davanti al poliambulatorio di via Nurazzeddu a San Gavino per chiedere certezze sul futuro del presidio a rischio chiusura. A guidare la protesta ci sono i volontari del gruppo “Cittadini attivi San Gavino” che hanno raccolto le preoccupazioni della popolazione, a spiegarlo è il referente del sodalizio Luca Vaccargiu: «La Asl del Medio Campidano ha intenzione di chiudere il poliambulatorio e ad oggi non c’è nessuna soluzione alternativa a San Gavino. Ci sono state a parole tante rassicurazioni, ma non abbiamo visto nessun impegno scritto. Vogliamo evitare che il nostro paese subisca l’ennesimo scippo e il trasferimento di altri servizi sanitari in altri centri come Guspini e Sanluri. I disagi sarebbero notevoli soprattutto per la popolazione anziana e per tutte le persone fragili che non hanno un familiare disposto ad accompagnarli. Pare che la data di chiusura dei locali di via Nurazzeddu sia stata fissata al 30 settembre».

Le voci

Chiede chiarezza anche Mario Garau, volontario: «Vogliamo una risposta ufficiale del sindaco Carlo Tomasi e della Asl, non servono a niente le risposte generiche». È pronto a continuare la protesta Tullio Vaccargiu, pensionato: «Siamo qui per difendere un servizio importante per San Gavino Monreale e per i paesi della zona come Pabillonis, Sardara e altri centri della Marmilla. Gli anziani in particolare avrebbero una grande difficoltà a spostarsi in altri paesi». Vuole risposte anche Rosalba Piras: «Ogni giorno assistiamo a una schizofrenia di informazioni sulla chiusura o meno di questo servizio sanitario, mentre c’è la posa della prima pietra del nuovo ospedale i cittadini continuano a subire disagi per sottoporsi alle visite mediche e usufruire degli altri servizi sanitari». Protesta anche Sergio Zedda: «Il prezzo più alto in caso di trasferimento lo sosterranno gli anziani che saranno costretti a pagare il trasporto per recarsi in altri paesi. Ci sono molte persone che non hanno figli o familiari a disposizione». Presente alla manifestazione anche Sandra Cruccu, presidente dell’associazione “Team Soccorso”: «Noi che trasportiamo i pazienti in ambulanza per le visite mediche ci rendiamo conto del disagio e delle difficoltà. Vogliamo che il Comune prenda posizione a difesa del poliambulatorio senza tentennamenti». Sulla stessa linea i volontari Rossana Figus e Felice Taccori: «Vogliamo che questi servizi rimangano a San Gavino, un paese dalla posizione baricentrica, servito bene da bus e dai treni». Sono battagliere Stefania Secchi e Antonella Matzeu del gruppo “Cittadini attivi”: «Ora partiremo con una raccolta firme per un servizio che non possiamo perdere».

La Asl

Intanto il direttore sanitario della Asl Sergio Pili rassicura i cittadini: «I servizi sanitari non si sposteranno da San Gavino anche se non sarà rinnovato l’affitto dei locali di via Nurazzeddu. Stiamo dialogando con il Comune per trovare una soluzione in breve tempo».