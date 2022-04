«Giù le mani dal centro di aggregazione» 

L’Asl del Medio Campidano ha chiesto ufficialmente al Comune di San Gavino gli spazi del centro di aggregazione sociale di via Pascoli per il trasferimento del poliambulatorio di via Nurazzeddu, ma in Consiglio comunale non mancano le polemiche. Clima teso in Aula durante la discussione del punto proposto dai consiglieri Stefano Altea e Nicola Orrù, preoccupati per le voci di uno spostamento dei servizi sanitari da San Gavino.

L’ex assessore

A porre il problema della nuova destinazione d’uso della sede di via Pascoli è il consigliere Stefano Musanti, ex assessore ai Lavori pubblici nella precedente legislatura guidata sempre dal sindaco Carlo Tomasi: «Andremo a mettere a disposizione della Asl – rimarca Musanti – degli spazi di un contesto nato per attività di aggregazione sociale, che poi sono andate via via attenuandosi. C’è qualcosa che non funziona in questa scelta: alcuni anni fa si erano offerti degli spazi come quelli della ex scuola di via Goldoni. In più mi chiedo: se fino ad oggi la Asl paga l’affitto dei locali di via Nurazzeddu, ora continuerà a farlo? Il centro di aggregazione sociale verrà snaturato perché è nato per altre attività e anche l’ex scuola di via Fermi, se destinata ad altre attività come quelle di carattere sociale, perderà il suo utilizzo scolastico».

Il sindaco

Il sindaco Carlo Tomasi cerca di fare luce sulla vicenda intricata. La Asl ad oggi non sembra aver dato ai proprietari dei locali di via Nurazzeddu nessun avviso ufficiale sulla volontà di rescindere il contratto di locazione: «Alla nostra amministrazione è ora arrivata la richiesta ufficiale della Asl per il comodato gratuito della sede di via Pascoli. L’azienda sanitaria, con una lettera firmata dal direttore sanitario Sergio Pili e dal direttore generale Giorgio Carboni, chiede di poter avere per cinque anni l’uso gratuito della sede comunale di via Pascoli. Inoltre – aggiunge Tomasi – in caso di accoglimento di questa richiesta la Asl chiede di attivare le procedure per il cambio di destinazione d’uso dell’immobile».