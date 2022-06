«Giù le mani dai pini, opere d’arte» 

Salvatore Garau, artista e pittore conosciuto e apprezzato in mezzo mondo, si è “appropriato” dei 50 pini di Torregrande per salvarli dall’abbattimento «ingiustificato», ricorda l’artista agli amministratori comunali che invece sono intenzionati a eliminare buona parte delle piante per realizzare il nuovo lungomare. Garau non si porta certo gli alberi a casa, ma li consegna al Maccab, il museo d’arte a cielo aperto dedicato ai bambini perché i 50 pini «non sono più solo opere d’arte della natura ma sculture viventi di arte contemporanea».

Il “battesimo”

L'artista ieri mattina ha battezzato il primo gruppo di 36 alberi che vanno dalla Torre all’ex Hotel del Sole (sul lato su cui si affacciano le case) più uno “invisibile”. A ciascuno di questi pini Garau ha dato un titolo riportato in una targa rigorosamente in legno. Al primo che ha tre rami enormi è andato il titolo “Tra braccia spaVentose”, al secondo “Danzante” e al terzo “Nessuno mi fa paura”. Poi c’è il ”Celibe”, “Albero a forma di albero”, “Fighetto”, “Esisto, non chiedetemi altro", “Ajò non mi toccate”, “Stavano per uccidermi”, “Charleston”,” Elvis Presley”. Il pino invisibile è stato titolato: “Sono immenso eppure non mi vedete”. «A questi 37 alberi seguirà l’etichettatura degli altri 13 mentre nei prossimi mesi, se il Comune sposerà l’iniziativa – annuncia Salvatore Garau – negli spazi liberi tra un albero e l’altro verranno installate le opere di 40 artisti di tutto il mondo, dedicate agli alberi e ai bambini».

Il patrimonio

«Ciò che sta accadendo a Oristano è emblematico di come l’uomo perde coscienza di ciò che è un vero patrimonio da tramandare e non da cancellare. Accorro – continua l’artista – per difendere un patrimonio paesaggistico, culturale e di memoria immenso». Ma può un albero diventare opera di arte contemporanea? «Sì, se a deciderlo è un artista. Se poi l’azione verrà compresa, condivisa o per niente accettata poco importa: l’artista deve fare perché solo così può aiutare l’uomo a capire il legame tra arte e vita in ogni sua forma», ribadisce. Garau è convinto che i pini del lungomare si salveranno, e che un accordo con i proprietari delle case è possibile, indennizzando chi ha subito danni e mettendo in sicurezza ogni albero. «Non ci sarà alcun intervento invasivo sugli alberi, sarebbe come intervenire sulla Pietà di Michelangelo. L’albero è già perfetto, solo un titolo è più che sufficiente a rivelare l’opera che già esiste». La parola passa agli amministratori comunali che la scorsa consiliatura avevano approvato il progetto del nuovo lungomare; tra questi lo stesso sindaco Massimiliano Sanna. Chissà se procederanno o faranno marcia indietro convinti dall’offensiva artistica-culturale di Salvatore Garau. Nei giorni scorsi era stato creato anche un comitato in difesa dei pini, era partita una raccolta di firme per convincere il Comune a invertire la rotta.