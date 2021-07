Giù le mani da Sa Crabarissa «È nostra»  

Rischia di consumarsi un incidente diplomatico su Sa Crabarissa, il monumento naturale meta di tanti turisti e visitatori. La diatriba è se la roccia granita che raffigura una donna e al centro di una suggestiva leggenda appartenga a Neoneli o ad Austis e in questi giorni non sono mancati colpi di scena. Alcuni cittadini di Austis hanno infatti promosso una marcia per rivendicarne l’appartenenza al proprio territorio, arrivando a sistemare un cartello che lo indicava. Passaggio che non è sceso giù ai neonelesi.

Neoneli

E la polemica infuria anche sui social. «Premesso che non parlo solo in qualità di sindaco e cittadino, ma anche di geometra, le carte sono chiare: Sa Crabarissa rientra nel territorio di Neoneli. E mi riferisco sia alle carte dell’Istituto geografico militare che a quelle catastali», afferma il sindaco di Neoneli Salvatore Cau. E aggiunge: «Però sarei disposto anche ad un passo indietro qualora le verifiche topografiche dimostrassero il contrario. Ho mandato una Pec al sindaco di Austis per avviare le operazioni topografiche che determinino l’esatto confine. In ogni caso per la bellezza struggente di questo monte è giusto che tutti ne possano godere: austesi, neonelesi e chiunque voglia venire a vistare il territorio. Sino ad oggi le prese di posizione sono sempre state goliardiche e auspichiamo si continui su questa linea. Le comunità di Austis e Neoneli sono sempre andate d’accordo».

Austis

Da parte sua il primo cittadino di Austis Benedetto Pitzeri spiega: «Ancora non ho visto la mail del sindaco di Neoneli. Faremo le nostre valutazioni, decidendo in modo collegiale come procedere. Non siamo chiusi a nessuna opzione nel caso la ritenessimo una proposta valida. Siamo aperti ad un confronto civile, anche se il clima che si è creato in questo momento non è piacevole. Occorre inoltre vedere, alla luce delle cartografie esistenti sulle quali faremo verifiche approfondite, se esiste l’effettiva necessità di procedere con nuovi accertamenti, perché si andrebbero a spendere soldi non necessari nel caso in cui le mappe catastali fossero già in grado di fare chiarezza. Da quello che culturalmente è noto da sempre, Sa Crabarissa appartiene al territorio di Austis. La leggenda narra appunto di un pastore di Austis che si era invaghito di una giovane di Cabras. Esistono anche documentari in rete, c’è ad esempio quello proposto dalla trasmissione Kilimangiaro: Sa Crabarissa viene sempre indicata come nel territorio di Austis. Le migliaia di foto che vengono scattate da turisti e visitatori sono fatte dal nostro territorio».

Testimoni

A Neoneli intanto c’è chi sposa la teoria del sindaco del paese. Rino Magario, 71 anni, prima della pensione in aeronautica militare e prima ancora pastore proprio in quel territorio dice: «Purtroppo le persone che conoscevano bene quel posto non ci sono più. Mio padre faceva il capraro ed era uno di loro. Ma ho avuto la fortuna di conoscere anche vecchi pastori di Austis. Ricordo che uno di loro soggiornava proprio sotto il monolite e mi disse che finché il Comune di Neoneli non gli avesse detto che non poteva stare lì sarebbe rimasto in quel punto. Consultando anche le mappe catastali è comunque evidente che Sa Crabarissa è in territorio di Neoneli. Credo che quanti sostengono che appartenga ad Austis siano in torto marcio». Benedetto Cadeddu 73 anni dice: «Io ho sempre saputo che è al confine. Dei tecnici potrebbero risolvere definitivamente la questione. Questa polemica è assurda».

