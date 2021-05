Giù i silos, cambia il panorama 

Sono le 17 e 41 quando con quattro detonazioni consecutive lo skyline del porto di Cagliari cambia completamente volto. Il rumore sordo dell’esplosione, il garrire dei gabbiani spaventati, bastano pochi secondi e gli ultimi giganteschi silos cadono giù, in acqua, inghiottiti immediatamente da una nuvola grigia di detriti e salutando così per sempre l’ex deposito granaglie di Riva di Ponente.

Le esplosioni

È stata l’ultima delle quattro esplosioni, o meglio "volate”. La prima il 18 marzo scorso, poi ancora il brillamento degli esplosivi è stato ripetuto il 25 e il 27, demolendo pezzo per pezzo il vecchio stabile dell’ex Consorzio agrario della provincia di Cagliari. La prima a cadere giù è stata la torre servizi, quella più alta (54,40 metri), adibita agli elevatori per il sollevamento dei cereali. Dunque è arrivato poi il turno della prima fila di silos e ieri infine sono cadute rumorosamente anche le ultime quattro file da tre. Con quattro interventi mirati si è detto insomma addio a un totale di ventuno celle per lo stoccaggio, ciascuna con un diametro di 6 metri e 20, sovrastate da un fabbricato lineare per un’altezza di 44 metri, una cabina di trasformazione di sette e un edificio di tre piani adibito a uffici per il personale, alloggio del custode e sala comandi. Operazioni delicate e di estrema precisione, condotte dalla ditta Deton per conto del Consorzio Pangea che si era aggiudicato l’appalto per poco più di un milione di euro.

Le polveri

Gli esplosivi fatti brillare alla base dei pilastri hanno generato contestualmente il sollevamento di muri d’acqua, grazie a delle micro-cariche inserite in vasconi posizionati lungo la traiettoria di caduta. L’obiettivo così facendo è stato quello di contenere la propagazione delle polveri. La nuvola di detriti però a detta di alcuni non si è arrestata e anzi parrebbe essere arrivata in pochi minuti fino a viale Trieste e oltre. «La giornata non era indicata» ha spiegato Carlo Manca, residente in viale Merello. «Lo scirocco non ha fatto altro che traghettare queste polveri in tutta la parte sud della città. Cosa abbiamo respirato?»

La storia

Il fabbricato costruito nel 1973 è rimasto in mano al Consorzio agrario fino al dicembre 2011, quando uno dei silos esplose e riversò sulla banchina e in mare quintali d’orzo. Fu allora che l’Autorità portuale con relativa ordinanza dei Vigili del fuoco dichiarò inagibile l’intera struttura, anche se l’attività di raccolta e stoccaggio dei cerali del molo Rinascita si stava già pian piano esaurendo a partire dagli anni ottanta. La costruzione del Porto Canale infatti aveva spostato il mercato e dirottato contestualmente le navi cargo che fino ad allora attraccavano allo scalo di Riva di Ponente.

Il futuro

Inizialmente si era pensato a una riqualificazione dei giganteschi silos che si ergevano sul panorama cittadino, esattamente come avvenuto a Città del Capo, i cui sili si sono trasformati in un museo, a Copenaghen in un famoso residence e a Joannesburg sede oggi degli alloggi studenteschi. I progetti cagliaritani sono rimasti però solo su carta e così era arrivata inevitabile la decisione di demolire l’intero complesso. «Con oggi chiudiamo definitivamente un capitolo lungo dieci anni» ha commentato Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale. «Restituiamo al molo Rinascita uno spazio fondamentale». Due ettari di superficie che infatti entro l’estate rientreranno nella disponibilità dell’Ente per essere posti a servizio dell’operatività portuale.

