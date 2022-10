Gita-odissea per 40 bambini 

Era la prima gita dopo due anni di pandemia. Per i bambini un evento tanto atteso, tra emozioni e ritorno alla normalità. Ma qualcosa è andato storto. Il pullman che ieri mattina doveva accompagnare i piccoli studenti a Cagliari non si è presentato all’orario pattuito, e cioè alle otto e trenta in piazza Stagno. Tutta colpa di una mail che la Cooperativa Oristanese Bus, la ditta scelta per il trasporto degli scolari, non ha letto. I bambini che frequentano la quinta elementare, in tutto una quarantina, sono rimasti sotto la pioggia aspettando il bus e solo dopo infinite telefonate sono partiti dopo un’ora e mezza.

Viaggio a Cagliari

La gita è stata organizzata dalla Fondazione Mont’e Prama, in collaborazione con il Comune, in occasione della manifestazione “Archeologika”. Destinazione: Museo archeologico nazionale e bastione Saint Remy. Per le famiglie nessuna spesa. Che ci fosse un problema si è capito intorno alle nove meno un quarto, quando del pullman non c’era nemmeno l’ombra. Intanto in piazza Stagno la pioggia battente iniziava a bagnare tutti i bambini che aspettavano la partenza con lo zaino in spalla. La scuola ha quindi ha sollecitato la ditta e il Comune. Intanto alle nove e mezzo, dopo un’ora sotto la pioggia, i bambini ormai fradici sono stati accompagnati nuovamente a scuola. Mentre le famiglie sono state avvisate di raggiungere l’edificio scolastico per portare vestiti asciutti.

Il disguido

La Cobus ha dovuto quindi organizzare in pochissimo tempo il viaggio, seppur il ritardo fosse ormai tanto. Pietro Serra, il titolare della ditta, spiega quanto accaduto: «Per lavoro utilizziamo due indirizzi mail, e la conferma del viaggio da parte della Fondazione è arrivata sull’indirizzo che purtroppo non abbiamo letto. Ecco perché in piazza Stagno il nostro pullman non era presente. È stato un disguido che abbiamo cercato di riparare immediatamente invitando un nostro dipendente a raggiungere Cabras». Un fuori programma che forse si poteva evitare se magari la mail fosse stata seguita anche da una telefonata di conferma. Il sindaco di Cabras Andrea Abis, vice presidente della Fondazione Mont’e Prama, ieri mattina ha ricevuto diverse telefonate dalla scuola: «È stato un dispiacere, visto che si è fatto tanto per avere i bambini di Cabras qua a Cagliari da presto in occasione di questo evento».