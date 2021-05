Giro d’italia trionfale per bernal 

Milano. Egan Bernal scrive definitivamente il suo nome nella storia. Il 24enne colombiano conquista il suo primo Giro d'Italia, un dominio lungo tre settimane che la stella della Ineos conclude con una crono in controllo. Un trionfo gestito da veterano, anche grazie a una squadra sempre pronto ad aiutarlo. E non a caso l'ultima tappa è anche la festa grande dell'ex Team Sky, perché Filippo Ganna centra la vittoria nella crono conclusiva di Milano. Tutto mentre l'Italia celebra anche il secondo posto di Damiano Caruso, che, partito da gregario, si è trasformato in capitano della Bahrain-Victorious, chiudendo a 1'29" dal vincitore del Giro. Nell'ultima crono, che non ha cambiato il podio, non sono mancate le emozioni. A partire da quella di Bernal, commosso dopo l'abbraccio con la fidanzata Fernanda e i genitori. «La maglia rosa è speciale, il Giro è la corsa più bella nel paese più bello. E vincere così mi lascia senza parole", le parole del colombiano, il primo corridore a vincere più grandi giri prima di compiere 25 anni dai tempi di Laurent Fignon.

Una festa doppia in casa Ineos, così, visto anche il successo di Filippo Ganna, capace di centrare la quinta vittoria consecutiva a cronometro al Giro, meglio anche di Francesco Moser (che si era fermato a quattro). "Abbiamo battuto anche la sfortuna", ha ammesso il 24enne di Verbania: una foratura a un km dal traguardo sembrava essergli costata la gara, ma la caduta di Remi Cavagna a 500 metri dall'arrivo (finito sulle transenne dopo un errore in curva) gli ha regalato il successo. Un Giro che si è così tinto di tricolore, con sette vittorie di tappa italiane, la maglia rosa vestita da Alessandro De Marchi, e il 2° posto di Damiano Caruso.

Ordine d’arrivo : 1. Filippo Ganna (Ita , Ineos Grena- diers) km 30,3 in in 33’48” media 53,787 km/h, 2. Remi Cavagna (Fra) a 12”, 3. Edo- ardo Affini (Ita) 13”, 4. Mat- teo Sobrero (Ita) a 14”, 5. Joao Almeida (Por) a 27”, 6. Max Walscheid (Ger) a 33”, 7. Alberto Bettiol (Ita) a 34”;17. Damiano Caruso (Ita) a 1'23”, 24. Egan Bernal (Col) a 1'53”; 51. Simon Yates (Gbr) a 2'45"

Classifica finale : 1. Egan Bernal (Col, Ineos) in 86.17’ 28”, 2. Caruso a 1'29”, 3. Yates a 4'15”, 4. Aleksandr Vlasov (Rus) a 6'40”, 5. Da- niel Martinez (Col) a 7'24”, 6. Almeida st, 7. Romain Bardet (Fra) a 8'05”, 8. Hugh Carthy (Gbr) a 8'56”, 9. Tobias S. Foss (Nor) a 11'44”, 10. Dan Martin (Irl) a 18'35”.

