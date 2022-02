Giovanni Soggiu: cappellano sassarino martirizzato in Cina 

È stato Francesco Alziator, uno dei grandi cantori di Cagliari e della Sardegna del secolo scorso, ad affermare che, se di santità si può parlare in Sardegna, «essa è francescana». Lo diceva, soprattutto, in riferimento a fra Nicola da Gesturi, a «quel saio fatto di vento» di “frate Silenzio”, ma passando anche per Ignazio da Laconi, primo e unico santo sardo dell’epoca moderna, il beato Francesco Zirano, martire in terra nordafricana, ucciso in odium fidei, scuoiato vivo ed esposto nella pubblica piazza di Algeri, fra Nicolò da San Vero Milis, fino ai più recenti Nazareno da Pula (già Servo di Dio) e, aggiungiamo noi, Lorenzo da Sardara, del quale già si sta assemblando una poderosa documentazione a sostegno di una prossima inchiesta diocesana sulle sue virtù.

Il Servo di Dio Giovanni Soggiu nasce a Norbello, in provincia di Oristano, il 1° aprile del 1883, primogenito di dodici figli. Laureato in giurisprudenza, all’età di 25 anni, dopo la vestizione tra i Frati Minori conventuali, inizia il suo anno di noviziato: sarà fino alla morte fra Giovanni.

Parroco della cattedrale di Bosa, cappellano militare nella Brigata Sassari durante la prima guerra mondiale, quindi missionario in Cina, dove sarà trucidato il 12 novembre 1930.

Uomo colto, fine giurista, religioso umile e ricco di spirito fraterno, sacerdote zelante e missionario tutto dedito all’evangelizzazione, la Chiesa ne ha introdotto la causa di beatificazione perché figura esemplare di cristiano, religioso, sacerdote e missionario.

Santità francescana

È stato Francesco Alziator, uno dei grandi cantori di Cagliari e della Sardegna del secolo scorso, ad affermare che, se di santità si può parlare in Sardegna, «essa è francescana». Lo diceva, soprattutto, in riferimento a fra Nicola da Gesturi, a «quel saio fatto di vento» di “frate Silenzio”, ma passando anche per Ignazio da Laconi, primo e unico santo sardo dell’epoca moderna, il beato Francesco Zirano, martire in terra nordafricana, ucciso in odium fidei, scuoiato vivo ed esposto nella pubblica piazza di Algeri, fra Nicolò da San Vero Milis, fino ai più recenti Nazareno da Pula (già Servo di Dio) e, aggiungiamo noi, Lorenzo da Sardara, del quale già si sta assemblando una poderosa documentazione a sostegno di una prossima inchiesta diocesana sulle sue virtù.

Gigante della fede

Giovanni Soggiu di Norbello, a dispetto di una modesta notorietà (anche in ambienti ecclesiali) è figura gigantesca per modernità, carisma ed eroicità. Umiltà e amabilità i tratti emergenti di una personalità nella quale «era assente ogni aspirazione al comando», rifuggendo titoli e onorificenze di sorta. «Fu un animo nobile, ricco di umanità e bontà, di schietta e rispettosa cordialità, allo stesso tempo nemico di ogni mediocrità». Un suo confratello amava ripetere che da padre Soggiu «sprigionava un fascino soprannaturale, difficilissimo da capire da chi non avesse avuto la fortuna di conoscerlo personalmente... Era il fascino della sua santità».

Cappellano militare

Alla vigilia della Grande Guerra padre Soggiu - come gran parte dei sacerdoti “abili e arruolati” - fu richiamato sotto le armi. E anche in questa nuova mansione non fu difficile per lui conquistarsi subito la fiducia di soldati e ufficiali. Ecco quanto afferma un testimone: «Traspariva un non so che di soprannaturale nel padre Soggiu. Nessuno poteva comprendere il segreto di tanta forza morale. Tutti lo amavano come uomo a cui si possono confidare i segreti più intimi e a cui si può consegnare fiduciosi la speranza di vita e di morte. Tutti ci sentivamo trasportati verso di lui come una calamita; e che scena commovente si ripeteva ogni volta che il nostro battaglione aveva l’ordine di cambiare posto! Era un guardare all’intorno, un domandare di tutti, una voce sola che ripeteva: “Dov’è il cappellano? Il cappellano Soggiu è con noi?”. E non si partiva senza di lui».

Missionario in Cina

Impossibile riassumere in poche righe l’azione svolta dal Servo di Dio nei cinque anni trascorsi in Cina e culminati con il martirio, avvenuto il 12 novembre del 1930. In quanto responsabile della missione centrale di Hingan, padre Giovanni ben presto sentì il dovere di visitare le altre comunità cristiane e i confratelli missionari: la prima visita, già nella seconda metà di marzo, fu a Henkow, la quarta comunità per numero di cristiani e la più vicina, nonostante per raggiungerla ci volessero sette ore di viaggio in portantina o a cavallo. Venivano chiamate missioni le visite prolungate del missionario a una comunità cristiana. Si svolgevano pressappoco tutte allo stesso modo: si iniziava con le confessioni dei cristiani obbligati al precetto pasquale e qui, tranne due, tutti si accostarono al sacramento della penitenza e all’Eucaristia, amministrata solennemente la domenica delle Palme.

Risultati eccellenti

In una relazione dell’estate 1929, inviata alla Curia generale, questi i numeri della missione nello Shensì meridionale: «Si contano cinque case con la presenza stabile dei missionari, 15 scuole elementari, 4 orfanotrofi, altrettante farmacie, tre chiese e 17 cappelle, ben 5187 catecumeni, 1142 battezzati e di molteplici conversioni dal paganesimo e da altre confessioni cristiane». Occorre ricordare che, al loro arrivo, quattro anni prima, i cristiani non arrivavano neppure a 2000, fra battezzati e catecumeni.

In pericolo costante

Sicuramente padre Giovanni Soggiu era a conoscenza di tutte le insidie verso stranieri ed ecclesiastici: «Dappertutto si è alla merce dei briganti, i maggiori o minori danni che ne vengono dipendono solo dalla maggiore o minore crudeltà e perversità dei capi briganti. Noi ancora siamo un po’ rispettati, ma non sappiamo che cosa il Signore permetterà in un più o meno prossimo futuro. Qualunque cosa capiti siamo nelle mani di Dio, Cui ci assoggettiamo in tutto e per tutto. Appena ritornato a Hingan le scriverò di nuovo», assicurò al Ministro generale padre Domenico Tavani. Promessa che non poté mantenere.

L’eccidio e il martirio

«Monsignor Soggiu lasciò la residenza di Hanyin assieme al domestico Giovanni Tchang e due portatori quando furono circondati da briganti e dalla milizia popolare [...], in tutto un centinaio di persone. Tutti furono legati e monsignore spogliato. Poi furono ammazzati in riva al fiume e seppelliti tutti in una buca. Il corpo di monsignore fu messo in fondo. A padre Giovanni fu tagliato il collo con due colpi di coltello».

I solenni funerali

I corpi di padre Soggiu e dei suoi due accompagnatori, frettolosamente seppelliti nella sabbia dai loro carnefici, furono poi portati nella residenza missionaria di Hanyin, grazie all’interessamento del catechista Paolo Yang e della sua moglie che riuscirono a sistemare quei poveri resti in tre modeste bare. Prima che il corpo di padre Soggiu venisse collocato nella bara, la moglie del catechista, donna anziana ma veramente forte e coraggiosa, ricucì la testa al collo. Il feretro, quasi di nascosto, per paura che venisse profanato, fu trasportato ad Hingan dove è attualmente sepolto.

