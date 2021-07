Giovani medici, intesa dopo la lite 

In maggioranza si litiga su tutto, anche sull’ordine da assegnare alle firme dei capigruppo nei provvedimenti da portare in Consiglio regionale. Martedì 13 alle 11 approderà in Aula con la procedura d’urgenza la leggina per rifinanziare 200 borse di studio per gli specializzandi di medicina.

Ieri nel centrodestra è stato l’Udc a spingere per questa soluzione e infatti la prima firma sotto la proposta bipartisan – nonostante le proteste – è quella di Giorgio Oppi; seguono quelle degli altri capigruppo dello schieramento, e poi le opposizioni. La buona notizia è che arriva la norma che mette al sicuro le borse di studio, anche se appena in tempo, considerato che il 20 luglio sono in programma i test d’ammissione per le scuole, e che prima – quindi tra qualche giorno - il ministero dell’Istruzione chiederà alle Regioni di comunicare i contratti aggiuntivi.

Finanziamento triennale

La leggina prevede quanto annunciato dall’assessore alla Sanità Mario Nieddu martedì nel Question time, cioè un finanziamento triennale: cinque milioni per il 2021 che consentiranno di assegnare 200 nuove borse di studio che si aggiungono alle 53 già programmate, 10 milioni per il 2022 e 15 milioni per il 2023. «In questo modo», ha chiarito l’assessore, «non saremo costretti a provvedere ogni anno».

Negli ultimi giorni la questione era stata oggetto dei richiami della minoranza, in particolare dei consiglieri di Pd e Progressisti Roberto Deriu e Francesco Agus, ma anche di Elena Fancello del Psd’Az. Senza il rifinanziamento, si lamentava la riduzione delle borse di studio da 200 a 53. Nel 2020 il Consiglio aveva stanziato 5 milioni che hanno permesso a 200 sardi di proseguire nella formazione, contestualmente era stato approvato un ordine del giorno che impegnava a ripetere lo stanziamento nel 2021. Ma quest’anno – in assenza della variazione di bilancio – per gli specializzandi non era arrivato ancora nulla.

Ieri il presidente dell’Assemblea Michele Pais ha convocato prima una conferenza di capigruppo di maggioranza, allargata poi all’opposizione. Alla fine, all’ultimo momento utile, il Consiglio ha fatto quadrato sul provvedimento.

«Il Consiglio discuterà la legge a meno di una settimana dalle prove di ammissione», commenta Agus, «da settimane stiamo sollecitando questa azione, speriamo solo di essere arrivati in tempo. Si tratta di una legge vitale per il futuro dell’Isola. Non c’è territorio e non c’è ospedale che non denunci la carenza di specialisti. Ma è assurdo pensare che questi possano essere acquistati al supermercato e non siano invece frutto di una programmazione orientata al lungo periodo». Il capogruppo progressista ricorda anche che «grazie ai 30 milioni stanziati da questa proposta di legge unitaria per il triennio 2021-2023, oltre 600 medici potranno frequentare una scuola di formazione ed essere in pochi anni a disposizione della sanità sarda».

Verso la variazione

Sempre la prossima settimana dovrebbe essere portata all’attenzione dei capigruppo di maggioranza la legge omnibus contenente la variazione di bilancio da oltre 150 milioni di euro. La bozza è pronta, ma ancora si ragiona sulla definizione degli stanziamenti che saranno destinati ai ristori, al sistema sanitario (viste le maggiori spese sostenute a causa dell'emergenza) e al sistema portuale e aeroportuale che, sempre causa Covid-19, ha subìto molte perdite. Proprio attraverso la variazione, la Giunta aveva previsto di finanziare le borse di studio. Ma la scrittura del provvedimento è andata per le lunghe e per questo i contratti per i medici specializzandi saranno definiti prima.

